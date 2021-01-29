Травля за патриотизм: языковой скандал в школе Днепра получил продолжение

В школе Днепра вспыхнул языковой скандал из-за патриотичной учительницы (коллаж РБК-Украина)

В Днепре в школе вспыхнул языковой скандал после того, как несколько родителей учеников пожаловались на учительницу младших классов, которая жестко отстаивает свою позицию об украинском и русском языках и рассказывает детям об агрессии РФ против Украины.

Некоторые родители даже призвали руководство учебного заведения отстранить педагога, которая якобы пугает учеников, а русскоязычных детей называет "врагами государства". В школе же поддержали преподавателя. Врочем, учительница второго класса Виктория Жданова сейчас отправилась на больничный. Об этом 29 января передает 49000.сom.

Директор школы № 137 Ирина Гайдар заступается за нее и отмечает, что опытный педагог на самом деле ничего не нарушает, а на уроках придерживается государственной политики. С ее точки зрения, конфликт возник не между учителем и детьми, но между преподавателем и родителями.

Отметим, другие родители второклашек также не видят в ситуации никакой проблемы и выступают в поддержку преподавателя, чей муж погиб в зоне АТО на Донбассе.

В Facebook сейчас даже организовали флэшмоб, чтобы поддержать учительницу: #я_підтримую_вчителя_вікторію_жданову. С этим хэштегом люди со всей Украины и некоторых стран Европы пишут посты в поддержку Ждановой.

Также выяснилось, что одна из "активных" недовольных методами преподавания пани Виктории мама ученика Александра Лобанова, которая решила публично рассказать о своей позиции, оказалась поклонницей партии пророссийского блогера Анатолия Шария. Также на ее странице в Facebook можно найти картинки с российскими флагами и группы, прославляющие СССР. Так, взгляды Лобановой во многом объясняют ее отношение к патриотичной учительнице.

Учительница Виктория Жданова со своим мужем - бойцом АТО на Донбассе (фото: facebook.com)

Ранее сообщалось, что недавно ненавидящая Украину педагог из НПУ им. Драгоманова отличилась новым скандальным заявлением.

Также мы писали о том, что бывшие студенты Бильченко рассказали Styler правду о скандальной преподавательнице НПУ им. Драгоманова.