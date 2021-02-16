В Днепре официантка отказывается обслуживать на украинском языке: что такое "тістечко"?

В кафе Днепра разгорелся скандал с официанткой, которая отказывается обслуживать гостей на украинском языке и заявляет, что "Днепр был всегда русским городом".

Об этом в Facebook рассказала Анна Счасна-Гарус, которая стала свидетельницей хамства сотрудницы кафе.

"В кафе Днепра спросила: "Чи є до кави тістечко ?" В ответ услышала:" Ничего не понимаю, что такое "тістечко". Я буду лучше учить французский. Днепр русский город был всегда ". Ищу хозяйку этого кафе. Хочу ее спросить: "Чей город Днепр?!" - написала Анна в соцсети.

В кафе Днепра бариста не захотела обслуживать на украинском языке (фото: Ганна Счасна-Прус Facebook)

На видео показан разговор Анны и официантки в кафе. Сотрудница кафе говорит, что не хочет говорить на украинском языке, а лучше будет учить французский. Анна ответила ей, что, так как она живет в Украине - то обязана знать государственный язык.

В Днепре горожанку не захотели обслуживать на украинском языке

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