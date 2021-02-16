В Днепре официантка отказывается обслуживать на украинском языке: что такое "тістечко"?
В кафе Днепра разгорелся скандал с официанткой, которая отказывается обслуживать гостей на украинском языке и заявляет, что "Днепр был всегда русским городом".
Об этом в Facebook рассказала Анна Счасна-Гарус, которая стала свидетельницей хамства сотрудницы кафе.
"В кафе Днепра спросила: "Чи є до кави тістечко ?" В ответ услышала:" Ничего не понимаю, что такое "тістечко". Я буду лучше учить французский. Днепр русский город был всегда ". Ищу хозяйку этого кафе. Хочу ее спросить: "Чей город Днепр?!" - написала Анна в соцсети.
В кафе Днепра бариста не захотела обслуживать на украинском языке (фото: Ганна Счасна-Прус Facebook)
На видео показан разговор Анны и официантки в кафе. Сотрудница кафе говорит, что не хочет говорить на украинском языке, а лучше будет учить французский. Анна ответила ей, что, так как она живет в Украине - то обязана знать государственный язык.
В Днепре горожанку не захотели обслуживать на украинском языке
В комментариях к посту днепрянки разгорелись настоящие баталии среди подписчиков.
- Задовбало, не вмієш розмовляти, так хоч не несись гординею....
- Мій дідусь Петро розказував - до 60-х років місто було україномовне.. Ще мати моя в школі вчилась українською, але технікуми і виші були вже російською...
- Не вивчить вона і французької...керівник закладу не стимулює дотримуватися Закону. Переконати таких складно. Залишається одне- системно нагадувати про Закон. В якій ще країні громадяни не виконують закони???
- Та де вона там що вивчить, якщо мізків не вистачає мову своєї країни осилити.
- Пишіть скаргу, закон на вашому боці. Рано чи пізно всі хто так палає тут в коментарях за "рузькій язік" поїдуть на свою історичну "родєну" або вивчать мову.
Как мы ранее писали, в супермаркете Киева уволили со скандалом работника за отказ обслуживать на украинском языке.