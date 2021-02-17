Мовний скандал з офіціанткою в Дніпрі: господиня кав'ярні шокувала заявою

У Дніпрі офіціантка відмовилася обслуговувати клієнтку українською мовою і заявила, що краще буде вчити французьку. До того ж Дніпро "російське місто". Власниця кав'ярні Coffein повідомила, що баристу звільнили.

Цікаво, що сама власниця закладу не на стороні клієнта. Вона не вважає свою співробітницю неправою в цій ситуації.

"Я не на стороні клієнтки. Я вважаю, що людина може говорити російською. Можливо, потрібно було почати розмову українською, але, якщо вона її не знає, то навіщо мову ганьбити й принижувати нашу Україну. Тому ми будемо шукати україномовних офіціантів і барист, і потім будемо починати свою роботу, — сказала господиня Coffein.

Зазначимо, що бариста порушила закон "Про забезпечення державної мови, як державної", який передбачає, що працівники сфери послуг зобов'язані спілкуватися з клієнтом українською мовою, тільки якщо він не попросить обслуговувати іншою мовою.

До речі, адвокат В'ячеслав Шестіріков повідомив, що на перший раз штрафувати кав'ярню не будуть. Якщо зафіксують другий випадок, то закладу загрожує штраф від 5100 до 6800 гривень.

Сама клієнтка Ганна Счасна дуже обурена поведінкою барісти.

"Чому французька не знаю, у мене теж виникло питання, наприклад, уявімо собі цю ситуацію у Франції. Прийшов француз в кафе, замовив безе, круасан, це нам знайомі назви, кіш аліготе, щось французьке, а йому відповідають: "Іди гуляй, тут — російське місто!" — ну, наприклад. Це дико було б! Так чому в Дніпрі це звучить нормально, я сьогодні почула дуже багато таких подібних коментарів, що Дніпро — це російське місто", - написала Анна Счасна.