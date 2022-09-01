У языкового омбудсмена заявили о неизбежности переименования еще одного города

Витко-Присяжнюк посоветовала городскому совету Южного уже сейчас задуматься над этим вопросом, потому что "учитывая тенденцию, переименование южненцев ждет рано или поздно".

Чиновник добавила, что Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень ранее сам поднимал публично этот вопрос после соответствующих обращений самих жителей Южного.

"И тогда возник огромный конфликт с большим количеством манипуляций вокруг языкового вопроса - это просто "святое" для носителей российской пропаганды. Сейчас я думаю, что этот вопрос в любом случае будет подниматься и это уже происходит", - отметила пани Ярослава.

Также Витко-Присяжнюк выразила надежду, что манипуляций вокруг вопроса переименования Южного "будет уже в разы меньше" и к данному решению будут уже подходить "более конструктивно, а не опираясь на пустые манипуляционные эмоции".

Видео: представитель языкового омбудсмена высказалась о переименовании Южного

В Южном проживает, согласно данным от 2019 года, около 33 тысячи человек. Этот населенный пункт является одним из самых молодых в Одесской области. Основанный в 1974 году для проживания работников Одесского припортового завода и морского порта "Южный" в акватории Малого Аджалицкого лимана, поселок городского типа получил статус города в 1993-м.