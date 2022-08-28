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Херсонский арбуз продали на аукционе за 2 тысячи гривен. Деньги передадут ВСУ (видео)

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Одесская область, Воскресенье 28 августа 2022 13:29
Херсонский арбуз продали на аукционе за 2 тысячи гривен. Деньги передадут ВСУ (видео) Коллаж РБК-Украина: арбуз из Херсона продали на уличном аукционе в Южном
Автор: Владимир Костырин

В Южном под Одессой на аукционе продали 8-килограмовый херсонский арбуз за 2 тысячи гривен. Полученная на таких торгах сумма будет передана на нужды украинским военным.

Об этом рассказала журналистка Ольга Годовенко в своем Facebook.

Также было опубликовано видео открытого аукциона просто на улице.

Перед началом торгов владелец арбуза рассказал историю, как его везли из временно оккупированного войсками РФ Херсона жителям Южного.

"Этот арбуз ехал сюда 8 дней. Вместо прямого пути в 170 км он преодолел 900. Он стоял в очереди ...вот загар, видите контраст?.. столько ждал этот арбуз. Это настоящий херсонский арбуз. Вкусный, сладкий, слегка горький на душе, но прекрасный на вкус. И этот арбуз - символ того, что в следующем году их тут в Южном будет много. Он этого стоит... За Херсон, за победу!" - представил свой "лот" мужчина под аплодисменты собравшихся людей.

Херсонский арбуз продали на аукционе за 2 тысячи гривен. Деньги передадут ВСУ (видео)Херсонский арбуз продали на аукционе за 2 тысячи гривен. Деньги передадут ВСУ (видео)Херсонский арбуз продали на аукционе за 2 тысячи гривен. Деньги передадут ВСУ (видео)

В Южном на уличном аукционе продали арбуз из Херсона (фото: скриншот с видео)

Стартовая цена большого аппетитного арбуза составляла 200 гривен.

При этом уже через пять минут его "пустили с молотка" за 2 тысячи гривен.

Видео: в Южном под Одессой на аукционе продали херсонский арбуз за 2 тысячи гривен

"Деньги, вырученные от продажи арбуза, идут на помощь ВСУ", - отмечается в публикации.

Херсонский арбуз продали на аукционе за 2 тысячи гривен. Деньги передадут ВСУ (видео)Херсонский арбуз продали на аукционе за 2 тысячи гривен. Деньги передадут ВСУ (видео)Херсонский арбуз продали на аукционе за 2 тысячи гривен. Деньги передадут ВСУ (видео)Херсонский арбуз продали на аукционе за 2 тысячи гривен. Деньги передадут ВСУ (видео)

Арбуз из Херсона "пустили с молотка" за 2 тысячи гривен в Южном, а деньги с продажи передадут ВСУ (фото: скриншот с видео)

Ранее сообщалось, что в оккупированных районах Херсонской области на полях лежат тонны спелых арбузов, а фермеры такой урожай даже не собирают из-за российских захватчиков.

Также перед этим мы писали, стоит ли ждать снижения цен на арбузы и дыни.

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Вооруженные силы Украины Одесса Херсон
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