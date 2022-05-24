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Город Южноукраинск решил сменить название

Новина українською →
Южноукраинск, Вторник 24 мая 2022 15:27
Город Южноукраинск решил сменить название Фото: Южноукраинск переименуют (yuzhbud.news)
Автор: Владимир Костырин

В горсовете Южноукраинска (Николаевская область) комиссия единогласным решением поддержала необходимость переименовать город, а также 14 улиц местной территориальной общины.

Об этом 24 мая говорится в заявлении пресс-службы городского совета.

Вопрос о необходимости переименования Южноукраинска рассматривали на заседании комиссии по наименованию и переименованию названий улиц, переулков, проспектов, площадей, парков, скверов и бульваров на территории Южноукраинской городской ТО.

По результатам обсуждения члены комиссии "единогласно поддержали необходимость переименования города Южноукраинска".

"Ведь в соответствии с требованиями Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" название города не соответствует нормам правописания и стандартам государственного языка", - объяснили чиновники.

Новое название будет Пивденноукраинск, в соответствии с рекомендациями Института украинского языка Национальной академии наук Украины относительно нормативной формы собственного названия города.

Также комиссия решила переименовать 14 улиц общины, и определила 7 улиц, чье переименование требуют более детального изучения.

Отмечается, что подлежат переименованию:

  • улицы Прокофьева и бульвар Курчатова в Южноукраинске,
  • улицы Никитина, Антипина, Островского, Синявского и Чехмистренко в пгт Константиновка.

В горсовете подчеркивают, что после переименования улиц и города у жителей общины не будет никаких финансовых расходов, так как не требуется замена документов на имущество или землю, обновление прописки.

Напомним, что недавно Южноукраинскую атомную электростанцию переименовали на Пивденноукраинскую АЭС.

Также мы писали, что Киев переименовал арку Дружбы народов - теперь это будет Арка Свободы украинского народа.

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