Теперь Пивденноукраинская АЭС. "Энергоатом" переименовал станцию в Николаевской области
Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" отреагировала на обращение Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя о переименовании Южноукраинской АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост языкового омбудсмена в Facebook.
Атомная электростанция в Николаевской области теперь называется Пивденноукраинская АЭС. Такое решение было принято в "Энергоатоме".
"На одну русскоязычную помесь меньше! После моего обращения наша АЭС наконец-то стала Пивденноукраинской. Спасибо и. о. президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петру Котину. Господин глава Южноукраинска, приготовьтесь", – заявил Кремень.
Город Южноукраинск был основан в 1976 году как поселок Константиновка-2 и стал городком энергетиков АЭС. Текущее название город получил в 1987 году.
К слову, Евросоюз может ввести "умные санкции" против энергетики РФ.
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