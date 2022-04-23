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Теперь Пивденноукраинская АЭС. "Энергоатом" переименовал станцию в Николаевской области

Новина українською →
Николаевская область, Суббота 23 апреля 2022 18:49
Теперь Пивденноукраинская АЭС. "Энергоатом" переименовал станцию в Николаевской области Фото: Пивденноукраинская АЭС (ru.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" отреагировала на обращение Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя о переименовании Южноукраинской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост языкового омбудсмена в Facebook.

Атомная электростанция в Николаевской области теперь называется Пивденноукраинская АЭС. Такое решение было принято в "Энергоатоме".

"На одну русскоязычную помесь меньше! После моего обращения наша АЭС наконец-то стала Пивденноукраинской. Спасибо и. о. президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петру Котину. Господин глава Южноукраинска, приготовьтесь", – заявил Кремень.

Город Южноукраинск был основан в 1976 году как поселок Константиновка-2 и стал городком энергетиков АЭС. Текущее название город получил в 1987 году.

Теперь Пивденноукраинская АЭС. &quot;Энергоатом&quot; переименовал станцию в Николаевской области

К слову, Евросоюз может ввести "умные санкции" против энергетики РФ.

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Энергоатом Южно-Украинская АЭС Николаевская область
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