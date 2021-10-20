"Звучить, як мем": київська компанія відмовила україномовному IT-шнику в співбесіді

IT-шник з Києва поскаржився на те, що столична компанія скасувала з ним співбесіду через те, що він спілкується українською мовою.

При цьому він підкреслив, що співбесіду скасували навіть без попередження.

"Компанія TechExpace, вони ж React, вони ж Affreact React, вам там ок взагалі в Україні працювати? Може це знову позиція окремого рекрутера?"- написав Капелушний.

Він також опублікував діалоги з рекрутером, де видно, як його питали, чи буде йому зручно працювати в компанії, де розмовляють російською. Також у Антона запитали, як у нього йдуть справи з російською мовою. На що він відповів, що добре, але він буде розмовляти українською.

Скріншоти

Користувачі мережі прокоментували цей інцидент.