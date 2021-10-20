"Звучить, як мем": київська компанія відмовила україномовному IT-шнику в співбесіді
IT-шник з Києва поскаржився на те, що столична компанія скасувала з ним співбесіду через те, що він спілкується українською мовою.
Про цей інцидент Антон Капелушний розповів на своїй сторінці в Facebook.
При цьому він підкреслив, що співбесіду скасували навіть без попередження.
"Компанія TechExpace, вони ж React, вони ж Affreact React, вам там ок взагалі в Україні працювати? Може це знову позиція окремого рекрутера?"- написав Капелушний.
Він також опублікував діалоги з рекрутером, де видно, як його питали, чи буде йому зручно працювати в компанії, де розмовляють російською. Також у Антона запитали, як у нього йдуть справи з російською мовою. На що він відповів, що добре, але він буде розмовляти українською.
Скріншоти
Користувачі мережі прокоментували цей інцидент.
- Жесть;
- Позорище;
- Немає слів;
- Йшов 7 рік війни з Росією;
- Я рада, що ти не працюєш в цій компанії. Вони точно тобі не компанія!
- Звучить, як мем;
- Не думаю, що це позиція саме рекрутера. Швидше за все саме компанії. Був у мене досвід з подібними компаніями-замовниками.
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