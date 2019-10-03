Зворотнюк може повернутися на сцену: з'явилася важлива інформація

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк може вже через деякий час знову приступити до роботи

Анастасія Заворотнюк повернеться на сцену після того, як її випишуть з лікарні. Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" зможе знову зніматися в кіно і брати участь у театральних постановках як тільки їй стане краще після лікування раку головного мозку.

Анастасія Заворотнюк лікується в московській лікарні (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Так, концертний директор Заворотнюк Станіслав Христа в бесіді з російськими журналістами на питання, чи зможе Анастасія повернутися до концертної діяльності в майбутньому, відповів ствердно і з оптимізмом.

"Звичайно", - сказав він представникам ЗМІ.

Крім того, він підкреслив, що Анастасія Заворотнюк скоро "сама розповість про свій стан".

Нагадаємо, що раніше Христовий спростував інформацію про те, що зіркова актриса збирається найближчим часом прийти на одне з телешоу, щоб дати велике інтерв'ю.

Анастасія Заворотнюк в серіалі "Чужа мила" (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Астролог вважає, що Заворотнюк залишилося не довго

У Анастасії Заворотнюк нема ні єдиного шансу на подолання хвороби. Таку заяву зробив відомий астролог Влад Росс. На його думку, актриса, швидше за все, не доживе до наступного 2020 року.

Такий сумний прогноз астролог зробив, ґрунтуючись на тому, що Заворотнюк на роду написано померти в ранньому віці. Справа в тому, що в день народження Анастасії з'єдналися планета великого нещастя Сатурн, планета малого нещастя Марс і планета смерті Плутон. До того ж здоров'я зірки значною мірою "підкосило" останнє материнство, яке було вчинене з допомогою ЕКЗ.

Анастасія Заворотнюк досі у лікарні (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Дочка Анастасії Заворотнюк у гарному настрої

Тим часом дочка Анастасії Заворотнюк провела фотосесію в Москві. Поки її мати в лікарні, 23-річна Анна з посмішкою позувала на камеру посеред однієї з центральних вулиць російської столиці.

Анна Заворотнюк (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

На думку підписників моделі, її гарний настрій може свідчити про те, що стан здоров'я її матері поліпшується. Тому всі розмови про швидкий вихід Анастасії Заворотнюк до публіки можуть виявитися більш ніж правдивими.

Анастасія Заворотнюк з дочкою Анною (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)