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Нашелся человек, способный вылечить Заворотнюк от рака

STYLERЖизнь    03.10.2019 - 11:16
Нашелся человек, способный вылечить Заворотнюк от рака
Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Известный сибирский целитель обещает вылечить Анастасию Заворотнюк от рака мозга всего за месяц

Анастасию Заворотнюк от рака головного мозга пообещал вылечить называющий себя целителем житель Красноярского края Александр Халбашкин. При чем, мужчина готов лечить актрису совершенно бесплатно. Все, что ему нужно, это чтобы звезда сериала "Моя прекрасная няня" приехала в Сибирь.

Как пишет интернет-журнал Сиб.фм, Халбашкин уже якобы спас от онкологического заболевания двоих людей - от рака мозга, заявляет мужчина, благодаря нему излечились двое москвичей.

Нашелся человек, способный вылечить Заворотнюк от рака

Анастасия Заворотнюк до сих пор в московской больнице (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Халбашкин, который, к слову, является автором пяти "пророческих" книг, уверяет: реклама и известность ему не нужны. По его словам, исцеление Заворотнюк - это "серьезный вопрос для всего человечества".

"Она прилетает или приезжает поездом ко мне. Мы с женой и собачками живем в Красноярском крае. Срок лечения не больше одного месяца. Снимет здесь квартиру или будет жить в гостинице", - рассказал сибиряк в комментарии изданию.

Нашелся человек, способный вылечить Заворотнюк от рака

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Добавим, что у Халбашкина есть немалое количество поклонников в России. На своем сайте этот человек пишет, что проводит "живые сеансы и семинары по полному исцелению, физическому бессмертию и вечной молодости".

Нашелся человек, способный вылечить Заворотнюк от рака

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

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