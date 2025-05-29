Зволоження шкіри: топ-4 способи, які завжди працюють

З настанням теплих днів і активного сонця шкіра все частіше піддається зневодненню, що призводить до сухості, втрати пружності та неприємних відчуттів. Щоб уникнути цих проблем і зберегти здоровий вигляд, важливо знати прості, але ефективні способи догляду.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку косметолога та дерматолога Дарії Тіщенко.
Зволоження
Варто очищувати та зволожувати шкіру після купання в басейні або морі. Обов’язково сполосніть шкіру під душем і нанесіть зволожувальний крем, щоб відновити втрачену вологу та захистити шкіру від подразнення.
Креми, лосьйони або сироватки з гіалуроновою кислотою, гліцерином, пантенолом та іншими зволожуючими компонентами будуть корисними для шкіри влітку.
Уникайте гарячої води при вмиванні - вона може посилювати висушування шкіри. Краще використовувати теплу або прохолодну воду.
Пийте достатньо води
Це основа для зволоження шкіри зсередини. Рекомендовано близько 1.5-2 літрів води на день, але це може залежати від активності та клімату.
Крім великої кількості води, додайте до раціону продукти з високим вмістом води: кавуни, огірки та цитрусові.
Не забувайте про збалансоване харчування - їжте продукти, багаті на омега-3 жирні кислоти, вітаміни A, C, E.
Уникайте засобів зі спиртом
Також варто уникати засобів з ароматизаторами та агресивними кислотами, які можуть пересушувати шкіру. Обирайте м’які, безпечні для шкіри продукти.
Використовуйте зволожувальні маски та спреї, які можуть швидко заспокоїти й зволожити шкіру після перебування на сонці.
Контролюйте вологість повітря у приміщеннях
Використовуйте зволожувачі повітря вдома або в офісі, щоб підтримувати оптимальний рівень вологості.
Найголовніше - завжди використовуйте SPF перед виходом на вулицю.
Влітку шкірі можуть шкодити такі фактори
Щоб захистити шкіру влітку, рекомендується регулярно використовувати сонцезахисний крем та уникати тривалого перебування під прямим сонцем і ретельно очищати шкіру від забруднень.
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