Зволоження шкіри: топ-4 способи, які завжди працюють

Як зберегти шкіру від зневоднення

Зволоження

Варто очищувати та зволожувати шкіру після купання в басейні або морі. Обов’язково сполосніть шкіру під душем і нанесіть зволожувальний крем, щоб відновити втрачену вологу та захистити шкіру від подразнення.

Креми, лосьйони або сироватки з гіалуроновою кислотою, гліцерином, пантенолом та іншими зволожуючими компонентами будуть корисними для шкіри влітку.

Уникайте гарячої води при вмиванні - вона може посилювати висушування шкіри. Краще використовувати теплу або прохолодну воду.

Пийте достатньо води

Це основа для зволоження шкіри зсередини. Рекомендовано близько 1.5-2 літрів води на день, але це може залежати від активності та клімату.

Крім великої кількості води, додайте до раціону продукти з високим вмістом води: кавуни, огірки та цитрусові.

Не забувайте про збалансоване харчування - їжте продукти, багаті на омега-3 жирні кислоти, вітаміни A, C, E.

Уникайте засобів зі спиртом

Також варто уникати засобів з ароматизаторами та агресивними кислотами, які можуть пересушувати шкіру. Обирайте м’які, безпечні для шкіри продукти.

Використовуйте зволожувальні маски та спреї, які можуть швидко заспокоїти й зволожити шкіру після перебування на сонці.

Контролюйте вологість повітря у приміщеннях

Використовуйте зволожувачі повітря вдома або в офісі, щоб підтримувати оптимальний рівень вологості.

Найголовніше - завжди використовуйте SPF перед виходом на вулицю.

Що шкодить шкірі влітку

Влітку шкірі можуть шкодити такі фактори

висока температура і спека - призводять до зневоднення шкіри, підвищеного потовиділення, що може викликати подразнення та висипів

агресивні косметичні засоби - пілінги, скраби, алкогольні тоніки, які можуть посилювати сухість і подразнення на фоні сонця

пил, піт і забруднення повітря - можуть забивати пори, викликати запалення

Щоб захистити шкіру влітку, рекомендується регулярно використовувати сонцезахисний крем та уникати тривалого перебування під прямим сонцем і ретельно очищати шкіру від забруднень.