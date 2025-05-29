Увлажнение кожи: топ-4 способа, которые всегда работают

С наступлением теплых дней и активного солнца кожа все чаще подвергается обезвоживанию, что приводит к сухости, потере упругости и неприятным ощущениям. Чтобы избежать этих проблем и сохранить здоровый вид, важно знать простые, но эффективные способы ухода.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу косметолога и дерматолога Дарьи Тищенко.
Увлажнение
Стоит очищать и увлажнять кожу после купания в бассейне или море. Обязательно сполосните кожу под душем и нанесите увлажняющий крем, чтобы восстановить утраченную влагу и защитить кожу от раздражения.
Кремы, лосьоны или сыворотки с гиалуроновой кислотой, глицерином, пантенолом и другими увлажняющими компонентами будут полезными для кожи летом.
Избегайте горячей воды при умывании - она может усиливать высушивание кожи. Лучше использовать теплую или прохладную воду.
Пейте достаточно воды
Это основа для увлажнения кожи изнутри. Рекомендуется около 1.5-2 литров воды в день, но это может зависеть от активности и климата.
Кроме большого количества воды, добавьте в рацион продукты с высоким содержанием воды: арбузы, огурцы и цитрусовые.
Не забывайте о сбалансированном питании - ешьте продукты, богатые омега-3 жирные кислоты, витамины A, C, E.
Избегайте средств со спиртом
Также стоит избегать средств с ароматизаторами и агрессивными кислотами, которые могут пересушивать кожу. Выбирайте мягкие, безопасные для кожи продукты.
Используйте увлажняющие маски и спреи, которые могут быстро успокоить и увлажнить кожу после пребывания на солнце.
Контролируйте влажность воздуха в помещениях
Используйте увлажнители воздуха дома или в офисе, чтобы поддерживать оптимальный уровень влажности.
Самое главное - всегда используйте SPF перед выходом на улицу.
Летом коже могут вредить такие факторы
Чтобы защитить кожу летом, рекомендуется регулярно использовать солнцезащитный крем и избегать длительного пребывания под прямым солнцем и тщательно очищать кожу от загрязнений.
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