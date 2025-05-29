Увлажнение кожи: топ-4 способа, которые всегда работают

Как сохранить кожу от обезвоживания

Увлажнение

Стоит очищать и увлажнять кожу после купания в бассейне или море. Обязательно сполосните кожу под душем и нанесите увлажняющий крем, чтобы восстановить утраченную влагу и защитить кожу от раздражения.

Кремы, лосьоны или сыворотки с гиалуроновой кислотой, глицерином, пантенолом и другими увлажняющими компонентами будут полезными для кожи летом.

Избегайте горячей воды при умывании - она может усиливать высушивание кожи. Лучше использовать теплую или прохладную воду.

Пейте достаточно воды

Это основа для увлажнения кожи изнутри. Рекомендуется около 1.5-2 литров воды в день, но это может зависеть от активности и климата.

Кроме большого количества воды, добавьте в рацион продукты с высоким содержанием воды: арбузы, огурцы и цитрусовые.

Не забывайте о сбалансированном питании - ешьте продукты, богатые омега-3 жирные кислоты, витамины A, C, E.

Избегайте средств со спиртом

Также стоит избегать средств с ароматизаторами и агрессивными кислотами, которые могут пересушивать кожу. Выбирайте мягкие, безопасные для кожи продукты.

Используйте увлажняющие маски и спреи, которые могут быстро успокоить и увлажнить кожу после пребывания на солнце.

Контролируйте влажность воздуха в помещениях

Используйте увлажнители воздуха дома или в офисе, чтобы поддерживать оптимальный уровень влажности.

Самое главное - всегда используйте SPF перед выходом на улицу.

Что вредит коже летом

Летом коже могут вредить такие факторы

высокая температура и жара - приводят к обезвоживанию кожи, повышенному потоотделению, что может вызвать раздражение и высыпания

агрессивные косметические средства - пилинги, скрабы, алкогольные тоники, которые могут усиливать сухость и раздражение на фоне солнца

пыль, пот и загрязнение воздуха - могут забивать поры, вызывать воспаление

Чтобы защитить кожу летом, рекомендуется регулярно использовать солнцезащитный крем и избегать длительного пребывания под прямым солнцем и тщательно очищать кожу от загрязнений.