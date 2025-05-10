4 щоденні звички, які шкодять шкірі та викликають акне: перевірте себе

Деякі звички, які здаються невинними або навіть корисними, насправді можуть шкодити вашій шкірі. Вони можуть викликати сухість, передчасне старіння та навіть акне.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Surrey Live .

Спочатку торкатись телефону, а потім обличчя

Телефони торкаються обличчя десятки разів на день, переносячи жир, піт і бруд, які безпосередньо переносяться на вашу шкіру.

Це стосується не лише телефонів - пензлі для макіяжу та навіть капелюхи можуть бути осередками розмноження бактерій.

Вони можуть спровокувати акне, подразнення шкіри голови і навіть фолікуліт. Щоденне протирання та щотижневе глибоке очищення може допомогти запобігти накопиченню.

Щільні зачіски

Зачіски з високою щільністю волосся, такі як гладкі хвости, можуть спричинити тракційну алопецію - форму випадіння волосся, спричинену хронічним стресом фолікулів.

Дослідження показало, що кожна третя жінка, яка регулярно носить тугі зачіски, відчуває певний ступінь випадіння волосся.

Важливо давати волоссю відпочинок і час від часу розпускати його, щоб запобігти випадінню.

Бавовняні наволочки

Також не варто використовувати бавовняні наволочки, оскільки вони створюють зайве тертя.

Такі наволочки мають грубішу текстуру, ніж, наприклад, шовк або сатин, що може викликати мікроподразнення чи сприяти утворенню зморшок з часом. Може також збирати бактерії, якщо не прати регулярно, це може провокувати висипання.

Перехід на шовк або атлас може зменшити посічені кінчики та зморшки.

Г арячий душ

Хоча гарячий душ в кінці довгого дня може здаватися розкішним, але гаряча пара може руйнувати природний бар'єр шкіри, що може призвести до сухості та чутливості шкіри.

Гаряча вода змиває натуральні жири (ліпіди), які захищають шкіру. Це може призвести до сухості, подразнення і почервоніння. При акне, розацеа чи екземі гаряча вода може погіршити симптоми — посилити запалення, викликати загострення.