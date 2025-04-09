Як "освіжити" обличчя і зняти набряки? Косметолога показала просту вправу

Щоб покращити циркуляцію рідини та позбутися застоїв, варто виконувати просту, але ефективну вправу. Вона допоможе зняти набряки, покращити контури обличчя і загальний стан шкіри.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку косметолога Ольги Позднякової.

Як виконувати

За словами експерта, легкий лімфодренаж зони навколо очей активізує кровообіг і лімфовідтік, зменшуючи застій рідини.

Спочатку потрібно робити подушечками пальців похлопуючі рухи навколо очей та брів. Вони будуть давати легкий лімфодренаж і одночасно не будуть виводити зайву рідну

Далі потрібно робити легкі погладжування під бровою та аж до зони скронь і опускатись м'яко вздовж вуха по бічній поверхні шиї. Робимо вдих і легко натискаємо на ключицю і видихаємо.

Косметолог зазначила, що такі рухи можна робити прямо вдома, не витрачаючи на це багато часу. І вже після кількох сеансів ви помітите, як зменшуються набряки, а шкіра виглядає більш свіжою та відпочилою.

Що ще допоможе зменшити набряки та активізувати кровообіг

Холодні компреси

Охолоджені рушники або спеціальні гелеві маски для обличчя можуть зменшити набряки. Холод зменшує приплив рідини до тканин і допомагає зняти запалення.

Фізичні вправи

Легкі фізичні вправи або йога допомагають активізувати кровообіг по всьому тілу, що, своєю чергою, покращує циркуляцію крові в обличчі.

Правильне харчування та водний баланс

Споживання достатньої кількості води та продуктів, багатих на калій (наприклад, банани, авокадо), допомагає зменшити затримку рідини в організмі і на обличчі.

Засоби з лімфодренажними властивостями

Використовуйте креми та сироватки з екстрактами кави, морських водоростей чи інших активних компонентів, які сприяють зменшенню набряків та покращенню кровообігу.

Під час сну намагайтеся спати з піднятою головою, це допоможе уникнути накопичення рідини на обличчі.