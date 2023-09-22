Звичайні речі, яких бояться усі собаки: це важливо знати господарям

Існують речі, яких бояться майже всі собаки. Найцікавіше, що "страшними" для собак можуть виявитися прості речі, які сприймаються людиною як цілком невинні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The spruce pets .

Для того, щоб допомогти собаці, необхідно:

Деякі собаки дуже бояться пилососів, пральних машин, фенів та інших побутових приладів, які виділяють гучні звуки та мають незвичайні рухи.

Раніше ми повідомляли, чому собаки виють і які породи роблять це найчастіше.

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