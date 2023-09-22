Звичайні речі, яких бояться усі собаки: це важливо знати господарям

Існують речі, яких бояться майже всі собаки. Найцікавіше, що "страшними" для собак можуть виявитися прості речі, які сприймаються людиною як цілком невинні.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The spruce pets.
Деякі собаки дуже бояться пилососів, пральних машин, фенів та інших побутових приладів, які виділяють гучні звуки та мають незвичайні рухи.
Для того, щоб допомогти собаці, необхідно:
Раніше ми повідомляли, чому собаки виють і які породи роблять це найчастіше.
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