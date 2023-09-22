UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Звичайні речі, яких бояться усі собаки: це важливо знати господарям

Які речі дуже лякають собак (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Існують речі, яких бояться майже всі собаки. Найцікавіше, що "страшними" для собак можуть виявитися прості речі, які сприймаються людиною як цілком невинні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The spruce pets.

Грім

Страх перед чужинцями

Пилососи та інші побутові прилади

Деякі собаки дуже бояться пилососів, пральних машин, фенів та інших побутових приладів, які виділяють гучні звуки та мають незвичайні рухи.

Для того, щоб допомогти собаці, необхідно:

  • поступово знайомити собаку із побутовими приладами, починаючи з невеликих відстаней та поступово наближаючись
  • створіть позитивні асоціації із цими приладами. Нагороджуйте їх солодощами, коли собака поводиться спокійно
  • забезпечте собаку безпечним місцем, де вона може відчувати себе захищено від побутових приладів

Раніше ми повідомляли, чому собаки виють і які породи роблять це найчастіше.

Також читайте, чому собаки риють ями в землі та як відучити їх від такої звички.

Читайте РБК-Україна в Google News
тваринидомашні тарини