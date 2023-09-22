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Обычные вещи, которых боятся все собаки: это важно знать хозяевам

Какие вещи очень пугают собак (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Есть вещи, которых боятся почти все собаки. Самое интересное, что "страшными" для собак могут оказаться простые вещи, воспринимаемые человеком как совершенно невинные.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The spruce pets.

Гром

Страх перед чужаками

Пылесосы и другие бытовые приборы

Некоторые собаки очень боятся пылесосов, стиральных машин, фенов и других бытовых приборов, выделяющих громкие звуки и необычные движения.

Для того чтобы помочь собаке, необходимо:

  • постепенно знакомить собаку с бытовыми приборами, начиная с небольших расстояний и постепенно приближаясь
  • создайте положительных ассоциаций с этими приборами. Награждайте их сладостями, когда собака ведет себя спокойно
  • обеспечьте собаку безопасным местом, где она может чувствовать себя защищено от бытовых приборов

 

Ранее мы сообщали, почему собаки воют и какие породы делают это чаще всего.

Также читайте, почему собаки роют ямы в земле и как отучить их от такой привычки.

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