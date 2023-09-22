Обычные вещи, которых боятся все собаки: это важно знать хозяевам

Есть вещи, которых боятся почти все собаки. Самое интересное, что "страшными" для собак могут оказаться простые вещи, воспринимаемые человеком как совершенно невинные.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The spruce pets .

Для того чтобы помочь собаке, необходимо:

Некоторые собаки очень боятся пылесосов, стиральных машин, фенов и других бытовых приборов, выделяющих громкие звуки и необычные движения.

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