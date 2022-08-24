Звезды в окопах. Эти артисты променяли шоу-бизнес на службу в ВСУ

Актеры, музыканты, режиссеры, танцоры - многие звезды украинского шоу-бизнеса с начала полномасштабного вторжения РФ стали к оружию в рядах ВСУ, Нацгвардии, теробороны, чтобы защитить нашу землю и наши жизни.
Ко Дню Независимости Украины рассказываем, кто именно из селебретис променял большую сцену на фронт и в окопах защищает страну от проклятых врагов.
Лидер группы "Антитела" вместе с другими участниками пошел служить парамедиком в 130-м батальоне территориальной обороны Киева. Первые месяцы войны он находился в Харьковской области, где оказывал раненым бойцам первую помощь и вывозил их для дальнейшего лечения.
Группа "Антитела" на фронте (фото: instagram.com/tarastopolia)
Сейчас 35-летний Тарас Тополя находится в Киеве, откуда продолжает вдохновлять украинцев своими постами в соцсетях. А также продолжает творить.
Бывший лидер украинской группы "Тартак" уже более трех месяцев в окопах. 50-летний музыкант рассказал, что ему с побратимами пришлось даже побывать в полуокружении.
"Был на фронте. Даже не на нуле - а еще чуть дальше. Фактически в полуокружении... На этот раз по мне валили целенаправленно. Из разных видов тяжелого вооружения. Круглосуточно... И прилетало. Много. Один раз так, что пришлось потом смертельно изуродованные тела двух моих новых друзей грузить в эвакуационное авто", - подвел военные итоги музыкант.
Положинский получил новый шеврон за достижения (фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)
Саша проходит службу в 47-м отдельном батальоне, одним из основателей которого является военный, блогер и писатель Валерий Маркус.
На фронте музыкант продолжает творить, записывая песни на телефон.
Участник группы ТНМК 48-летний Олег "Фагот" Михайлюта вступил в силы территориальной обороны ВСУ с первых дней войны.
Служить пошли и другие участники группы: бас-гитарист Константин Жуйков - в Нацгвардию, а гитарист Ярослав Веревкин - в ВСУ.
Олег Михайлюта в теробороне (фото: instagram.com/fahot)
Сейчас у группы отпуск, во время которого они собирают средства на благотворительных концертах.
Месяц назад ТНМК презентовали трек "Энергодар - это Украина!"
30-летний рэпер Александр Ярмак уже 24-февраля был в военкомате. Сначала он был добровольцем, а впоследствии официально попал в ряды Вооруженных Сил Украины.
Yarmak (в центре) с побратимами (фото: instagram.com/yarmak_music)
Музыкант, несмотря на жизнь в окопах, продолжает творить. В частности, он выпустил трек "Дике поле", который стал настоящим военным хитом.
С начала полномасштабной войны украинский 49-летний актер и кинорежиссер Ахтем Сеитаблаев ушел в ряды теробороны.
Интересно, что в 2020 году вышел его сериал "Доброволец", а в 2022-м и сам постановщик стал добровольцем - пресс-офицером 206-го батальона ТрО Киева.
Ахтем Сеитаблаев служит в рядах теробороны (фото: instagram.com/seitablaiev)
Знаменитый 36-летний танцор и хореограф уже через три дня после начала полномасштабной войны в Украине пополнил ряды украинской армии.
Теперь он защищает землю вместе с собратьями. А еще на фронте возможны такие встречи...
Дмитрий Дикусар и Олег Михайлюта (фото: instagram.com/fahot)
Танцор Дмитрий Дикусар защищает Украину (фото: instagram.com/fahot)
Известный украинский режиссер и бывший политзаключенный, 46-летний Олег Сенцов еще в первые дни полномасштабной войны вступил в ряды территориальной обороны.
Олег Сенцов в Бахмуте (фото: facebook.com/oleg.sentsov)
Вскоре он присоединился к отряду спецназа. Последняя локация Сенцова - одна из горячих точек, где идут тяжелые бои. Это Бахмут Донецкой области.
А еще режиссер во время войны успел жениться на юристе Веронике Вельч.
Режиссер вместе с женой (фото: facebook.com/oleg.sentsov)
Лидер группы "Бумбокс", 42-летний Андрей Хлывнюк с первых дней войны служит в Киеве в составе отдельного подразделения столичного управления патрульной полиции.
После того как в Киеве перед Софийским собором музыкант с оружием в руках исполнил а капелла "Ой, у лузі червона калина", ее начали петь, перепевать и интерпретировать чуть ли не на всех языках.
А еще музыкант получил осколочное ранение лица в марте. Впрочем, он быстро восстановился и вернулся к службе.
Андрей Хлывнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)
Музыкант вступил в ряды ВСУ и начал обучение еще в начале апреля.
Сейчас артист вернулся к концертной деятельности, которой собирает средства для украинцев по всему миру.
Песня "Буде весна" стала еще одним гимном войны за Независимость.
33-летний украинский музыкант и экс-ведущий шоу "Орел и Решка" Коля Серга с начала полномасштабного вторжения России в Украину пошел защищать нашу страну от захватчиков. Службу артист проходит в Одессе.
Коля Серга (фото: instagram.com/thekolya)
А боевой дух он поддерживает шуточными песнями о враге.
Напомним, что на днях Александр Положинский рассказал о своем отношении к Зеленскому и Залужному.
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