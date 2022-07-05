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Олег Сенцов женился: первое фото с избранницей

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Вторник 05 июля 2022 13:27
Олег Сенцов женился: первое фото с избранницей Олен Сенцов снова женился (коллаж: Styler)
Автор: Людмила Жукова

Украинский режиссер Олег Сенцов снова женился и показал счастливое фото с его любимой.

Радостной новостью он поделился на странице в Facebook.

"Женился", - лаконично подписал фото режиссер.

Олег Сенцов женился: первое фото с избранницей

Олег Сенцов женился (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

На снимке он запечатлен с новой женой в вышиванке. Ее зовут Вероника Вельч.

Кто такая Вероника Вельч

Она окончила Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, где получила степень доктора философии по международным отношениям.

Сейчас она старший директор по коммуникациям в консультативной фирме по связям с общественностью Ridgely Walsh.

"Вероника имеет большой опыт в сфере международных связей с общественностью, правозащитной работы и политических кампаний", - говорится на сайте компании.

Она является соучредителем Украинской национальной инициативы "Иди за деньгами", которая выступает за реформу политических финансов.

Также Вероника является координатором Евромайдана SOS.

Олег Сенцов женился: первое фото с избранницей

Олег Сенцов женился: первое фото с избранницей

Вероника Вельч родилась в Ивано-Франковске (фото: facebook.com/veronika.vlech)

Напомним, что до этого режиссер был женат на женщине Алле 15 лет. От этого брака у него осталось двое детей. Алла подала на развод еще в 2016 году.

Также у режиссера есть внебрачная дочь от журналистки Юлии Бабич.

Как мы ранее писали, Олег Сенцов раскрыл продажность россиян на примере сына Шаинского.

Также читайте, что лидер "Динамо" женился в Киеве во время войны.

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Олег Сенцов
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