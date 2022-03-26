Андрей Хлывнюк попал под минометный обстрел: он ранен

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк, попал под минометный огонь и был ранен. К счастью, сейчас жизни музыканта уже ничего не угрожает.

"Для моих слушателей из России. Вот с какими нацистами вы сражаетесь, идиоты", - подписал музыкант серию фото с ранениями.

Также он добавил, что его колонна потеряла два пикапа, но волонтеры с этим должны справиться.

Андрей Хлывнюк ранен (фото: instagram.com/andriihorolski)

Напомним, что Андрей Хлывнюк сейчас защищает Украину от российских оккупантов в рядах территориальной обороны.