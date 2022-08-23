Знамя свободы и мужества. Кто и как в мире поддержал Украину сине-желтыми флагами

За время полномасштабного вторжения украинцы поняли, что не одиноки, ведь нашу страну поддерживает весь мир.

Сегодня уже 19-й раз во всем мире отмечают День государственного флага Украины . И в этом году этот праздник чувствуется еще острее, чем обычно, ведь сейчас мы отстаиваем свое право на жизнь, идентичность и культуру.

В материале Styler читайте, кто из мировых звезд и знаменитостей продемонстрировал Украине поддержку с сине-желтым знаменем свободы и мужества в руках.

Для зарубежных селебрити поддержка Украины - не пустые слова. Актеры, певцы, музыкальные коллективы всячески присоединяются к борьбе украинцев против России.

Некоторые собирают деньги для помощи благотворительным фондам, а многие появляются на своих выступлениях с сине-желтым флагом Украины.

Мадонна

Певица Мадонна, которая одной из первых начала активные действия против российской агрессии в поддержку нашей страны, еще 27 февраля опубликовала фото с флагом Украины.

Джаред Лето

Спустя всего нескольких недель полномасштабного вторжения РФ в Украину, в марте американский исполнитель и актер Джаред Лето поддержал нас и опубликовал фото с украинским символом на одном из своих концертов.

"Ко всем моим друзьям и семье в Украине - мое сердце разрывается, что ситуация обострилась таким сокрушительным способом", - писал в соцсети актер.

Знаменитость уже давно показывает нам свою расположенность. Еще в 2014 году он ездил в Киев - фотографировал баррикады и общался с протестующими, которые тогда жили в палатках.

Джаред Дето на одном из своих концертов в марте 2022 года (instagram.com/jaredleto)

Человек с большим сердцем - Бенедикт Камбербетч

Не оставил нас без внимания и популярный актер Бенедикт Камбербетч. 9 марта на церемонии Cinema Vanguard Award в Калифорнии он выступил на сцене с украинским флагом.

Артист был лауреатом премии на кинофестивале в Санта-Барбаре. Знамя Украины ему вручил один из фанатов, а исполнитель роли Шерлока охотно согласился нас поддержать.

Бенедикт Камбербетч - человек с большим сердцем (фото: Getty Images)

Сэр Пол Маккартни

Звезда The Beatles, легендарный исполнитель Пол Маккартни на своем концерте в апреле 2022 года поднял украинский флаг в поддержку Украины в войне.

Певец развернул сине-желтый флаг на первом концерте своего турне. Во время этого действия зал всецело поддержали певца в его поступке.

Пол Маккартни вышел на сцену с флагом Украины (скриншот из видео)

Шэрон Стоун

Непревзойденная голливудская актриса Шэрон Стоун всецело дала понять, что она с народом Украины. Звезда появилась на Каннском фестивале в наряде в цветах украинского флага. Стоун показалась на коктейльном приеме фонда Better World Fund в синем брючном костюме. Его цвета были в тон украинского флага!

Отметим, что Шэрон поддерживает нашу нацию с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Шэрон Стоун в Каннах оделась в цвета украинского флага (фото: instagram.com/helen_khorikova)

Билли Айлиш

В июне 2022 года американская певица на концерте в Германии появилась на сцене с украинским флагом, который ей вручила украинская исполнительница Jerry Heil.

"Мне удалось дать флаг Билли Айлиш. Друзья, большое спасибо за то, что поддерживаете Украину и позволяете миру услышать и увидеть нас снова", - написала Jerry Heil.

Отметим, что Билли на концерте поцеловала украинское знамя, продемонстрировав свою любовь вместо тысячи слов. Зал в этот момент просто замер.

Билли Айлиш с украинским флагом на концерте в Германии (скриншот из видео)

Imagine Dragons

В июне фронтмен Imagine Dragons Дэн Рейнольдс поднял флаг нашего государства на концерте в Праге, тем самым показав, что он поддерживает украинцев в этой страшной войне со страной-агрессором.

Дэн во время исполнения одной из песен поднял украинский флаг, подаренный ему переселенкой из Харькова.

Группа OneRepublic

Американская группа OneRepublic также показала свою веру в украинский народ. Во время концерта коллектива в Торонто украинка смогла передать сине-желтое знамя через толпу к сцене.

Лидер коллектива Райан Теддер взял его, поднял, развернул его и повесил на микрофон.

Актриса Джессика Честейн

В августе Киев посетила американская актриса Джессика Честейн. Звезда позировала в желтой шифоновой блузе со шлейфом, классических синих брюках и костюмном жакете. Ее наряд в желто-голубых тонах полностью продемонстрировал поддержку знаменитости нашему народу!

К слову, голливудская звезда поддерживает Украину и неоднократно писала об украинцах на своей странице в Instagram.

Джессика Честейн (instagram.com/jessicachastain)

Лайма Вайкуле

Как все мы знаем, страны Прибалтики активно поддерживают Украину и беженцев. Такому примеру последовала и латвийская певица Лайма Вайкуле.

Украинский флаг она развернула во время концерта 31 июля. Звезда вышла на сцену в литовской Паланге вместе с музыкантом Янисом Стибелисом.

Комментируя свое появление со знаменем Украины на концерте, певица сказала, что однозначно поддерживает Украину.

Лайма Вайкуле с украинским флагом (фото: Toms Anton)

Добавим, что это далеко не полный список знаменитостей, которые с флагом Украины поддерживают нас на публичных мероприятиях. Но мы благодарны каждому, кто помогает нам и верит в победу Украины над российским оккупантом!