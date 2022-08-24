Зірки в окопах. Ці артисти проміняли шоу-бізнес на службу в ЗСУ

Тарас Тополя

Лідер гурту "Антитіла" разом із іншими учасниками пішов служити парамедиком у 130-му батальйоні територіальної оборони Києва. Перші місяці війни він перебував у Харківській області, де надавав пораненим бійцям першу допомогу та вивозив їх для подальшого лікування.

Гурт "Антитіла" на фронті (фото: instagram.com/tarastopolia)

Наразі 35-річний Тарас Тополя перебуває в Києві, звідки продовжує надихати українців своїми постами в соцмережах. А також продовжує творити.

Сашко Положинський

Колишній лідер українського гурту "Тартак" вже понад три місяці "в окопах". 50-річний музикант розповів, що йому з побратимами довелося навіть побувати в напівоточенні.

"Був на фронті. Навіть не на нулі - а ще трохи далі. Фактично - в напівоточенні... Цього разу по мені валили цілеспрямовано. З різних видів важкого озброєння. Цілодобово... І прилітало. Багато. Один раз так, що довелося потім смертельно понівечені тіла двох моїх нових друзів вантажити в евакуаційне авто", - підбив воєнні підсумки музикант.

Положинський отримав новий шеврон за досягнення (фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)

Сашко проходить службу у 47-му окремому батальйоні, одним із засновників якого є військовий, блогер та письменник Валерій Маркус.

На фронті музикант продовжує творити, записуючи пісні на телефон.

Фагот

Учасник гурту ТНМК 48-річний Олег "Фагот" Михайлюта вступив до сил територіальної оборони ЗСУ з перших днів війни.

Служити пішли й інші учасники гурту: бас-гітарист Костянтин Жуйков - до Нацгвардії, а гітарист Ярослав Верьовкин - до ЗСУ.

Олег Михайлюта в теробороні (фото: instagram.com/fahot)

Наразі у гурту відпустка, під час якої вони збирають кошти на благодійних концертах.

Місяць тому ТНМК презентували трек "Енергодар - це Україна!"



Yarmak

30-річний репер Олександр Ярмак вже 24-лютого був у військкоматі. Спочатку він був добровольцем, а згодом офіційно потрапив до лав Збройних Сил України.

Yarmak (в центрі) з побратимами (фото: instagram.com/yarmak_music)

Музикант, попри життя в окопах, продовжує творити. Зокрема, він випустив трек "Дике поле", який став справжнім воєнним хітом.

Ахтем Сеітаблаєв

З початку повномасштабної війни український 49-річний актор та кінорежисер Ахтем Сеітаблаєв пішов у лави тероборони.

Цікаво, що у 2020 році вийшов його серіал "Доброволець", а в 2022-му і сам постановник став добровольцем - пресофіцером 206-го батальйону ТрО Києва.

Ахтем Сеітаблаєв служить в лавах тероборони (фото: instagram.com/seitablaiev)

Дмитро Дікусар

Знаменитий 36-річний танцюрист і хореограф вже через три дні після початку повномасштабної війни в Україн поповнив ряди української армії.

Тепер він боронить землю разом з побратимами. А ще на фронті можливі такі зустрічі...

Дмитро Дікусар і Олег Михайлюта (фото: instagram.com/fahot)

Танцівник Дмитро Дікусар захищає Україну (фото: instagram.com/fahot)

Олег Сенцов

Відомий український режисер і колишній політв'язень, 46-річний Олег Сенцов ще в перші дні повномасштабної війни вступив до лав територіальної оборони.

Олег Сенцов в Бахмуті (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Незабаром він приєднався до загону спецназу. Остання локація Сенцова - одна з гарячих точок, де йдуть важкі бої. Це Бахмут Донецької області.

А ще режисер під час війни встиг одружитися на юристці Вероніці Вельч.

Режисер разом з дружиною (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Андрій Хливнюк

Лідер гурту "Бумбокс", 42-річний Андрій Хливнюк з перших днів війни служить у Києві у складі окремого підрозділу столичного управління патрульної поліції.

Після того як у Києві перед Софійським собором музикант зі зброєю в руках виконав а капела "Ой, у лузі червона калина", її почали співати, переспівувати й інтерпретувати чи не всіма мовами.

А ще музикант отримав осколкове поранення обличчя у березні. Втім він швидко відновився і повернувся до служби.

Андрій Хливнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)

Макс Барських

Музикант вступив до лав ЗСУ і почав навчання ще на початку квітня.

Зараз артист повернувся до концертної діяльності, якою збирає кошти для українців по всьому світу.



Пісня "Буде весна" стала ще одним гімном війни за Незалежність.

Коля Сєрга

33-річний український музикант та екс-ведучий шоу "Орел і Решка" Коля Сєрга з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пішов захищати нашу країну від загарбників. Службу артист проходить в Одесі.

Коля Сєрга (фото: instagram.com/thekolya)

А бойовий дух він підтримує жартівливими піснями про ворога.