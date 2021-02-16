Звезды, которые умерли от коронавируса: болезнь никого не щадит

Коронавирус за последний год унес жизни многих известных людей в Украине и за ее пределами. Пандемия беспощадна и вирус начал косить всех, независимо от того, какое положение занимает человек в обществе, какой у него материальный достаток и даже то, как человек пытался уберечься от заражения.

Телеведущий Ларри Кинг

Ларри Кинг скончался в одной из больниц США в возрасте 87 лет. В больницу он попал в начале января 2021 года из-за осложнений после коронавируса. Ранее у него были проблемы со здоровьем – инфаркт, рак и диабет. Ларри Кинг был известным телеведущим, журналистом и радиоведущим. На его счету более 50 тысяч интервью. А Шоу Ларри Кинга было внесено в книгу рекордов Гиннесса.

Актер Василий Лановой

Василий Лановой скончался в реанимации одной из Московских больниц 28 января 2021 года. В начале года он отметил свое 87-летие, а потом заболел коронавирусом. Актер был известен по ролям в фильмах "Семнадцать мгновений весны", "Офицеры", "Солярис", "Полосатый рейс" и многим другим.

Актер Владимир Коренев

Звезда фильма "Человек-амфибия" Владимир Коренев умер в возрасте 80 лет от коронавируса. На его счету более 50 кинокартин, в том числе и "Свет далекой звезды", "Победитель", "Дети Дон-Кихота". Преподавал в театральном институте, в кино снимался с 1957 по 2015 год.

Создатель "Ералаша" Борис Грачевский

Коронавирус поразил Грачевского в конце декабря и уже 14 января талантливого кинорежиссера и создателя программ не стало. В 2018 году у него обнаружили рак кожи, но после нескольких курсов лечения Грачевский снова вернулся к работе. Родные до последнего надеялись, что он сможет побороть COVID-19.

Писатель-фантаст Сергей Иванов

Известный писатель Сергей Иванов, который работал под псевдонимом Гарм Видар, скончался от коронавируса 25 ноября 2020 года. На его счету много фантастических повестей, но самую большую популярность Иванову принес сценарий к S.T.A.L.C.E.R.

Актер Борис Плотников

Знаменитый Борменталь из "Собачьего сердца" умер в возрасте 71 года от коронавируса. Последние дни он находился на аппарате ИВЛ. До болезни он преподавал в ГИТИС.

Актер Робер Оссейн

Фанаты цикла фильмов об Анжелике получили печальную весть 31 декабря 2020 года. Знаменитый актер, который сыграл роль графа Жоффрея де Пейрака, умер через несколько часов после того, как отметил свое 93-летие. Робер Оссейн был женат на Марине Влади, которую снимал в своих кинокартинах.

Режиссер Роман Виктюк

Культовый украинский и советский режиссер Роман Виктюк умер в 84 года. О его смерти стало известно 17 ноября 2020 года. У мэтра было заболевание сосудов, которое обострилось после заражения коронавирусом.