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Умер создатель "Ералаша" Борис Грачевский: его знали все

Москва, Четверг 14 января 2021 22:33
Умер создатель "Ералаша" Борис Грачевский: его знали все
Борис Грачевский (фото: instagram.com/boris_grachevsky_)
Автор: Роман Мирончук

В четверг, 14 января, скончался создатель культового детского юмористического шоу "Ералаш" Борис Грачевский. В декабре 71-летнему кинорежиссеру диагностировали коронавирус.

Об этом сообщила его жена Екатерина Белоцерковская, передает ТАСС.

Грачевский заразился коронавирусной инфекцией 21 декабря, через неделю его положили в больницу. Позже перед Новым годом его жена рассказала, что он находится в стабильно тяжелом состоянии. После этого режиссера перевели в реанимацию.

На прошлой неделе, 9 января, Грачевского подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. В этот же день его друг Владимир Долинский заявил, что состояние создателя "Ералаша" стабилизировалось. Сегодня, 14 января, днем Грачевский находился в медикаментозном сне.

Умер создатель &quot;Ералаша&quot; Борис Грачевский: его знали все

Борис Грачевский в больнице (фото: instagram.com/boris_grachevsky_)

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Московской области. Он окончил Калининградский механический техникум при заводе С. П. Королева, где учился на токаря.

В 1969 году он поступил на заочное отделение ВГИКа факультет "Организация кинопроизводства", который окончил только через 23 года.

В 1974 году по своей инициативе вместе с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал "Ералаш". При этом он является автором 11 сценариев для этого шоу.

Кроме того, он лично сыграл в "Ералаше" несколько ролей в качестве актера. Также был режиссером-постановщиком, а в некоторых сюжетах озвучил текст от автора.

В 2014 году Грачевский рассказал, что всем сердцем переживает за судьбу украинского народа. При этом он отметил, что мечтает, чтобы Беларусь, Украина и Россия объединились в одну большую страну.

В 2018 году Грачевский признался, что ранее у него обнаружили рак кожи, причиной послужила родинка. После этого ему сделали несколько операций. Режиссер также прошел курс облучения и химиотерапией.

Напомним, во Львове умер заслуженный артист Украины Владимир Коциловский. Его сердце перестало биться на 61 году жизни.

Ранее умер украинский физик Исаак Халатников, создавший первую советскую атомную бомбу.

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