Зірки, які померли від коронавірусу: хвороба не щадить нікого

Коронавірус за останній рік забрав життя багатьох відомих людей в Україні та за її межами. Пандемія нещадна і вірус почав косити всіх, незалежно від того, яке положення займає людина в суспільстві, який у неї матеріальний достаток і навіть те, як людина намагалася уберегтися від зараження.

В матеріалі Styler ми зібрали імена талановитих, геніальних і неповторних зірки, чиї життя забрав коронавірус.

Телеведучий Ларрі Кінг

Ларрі Кінг помер в одній із лікарень США у віці 87 років. До лікарні він потрапив на початку січня 2021 року ускладнень після коронавірусу. Раніше у нього були проблеми зі здоров'ям – інфаркт, рак і діабет. Ларрі Кінг був відомим телеведучим, журналістом і радіоведучим. На його рахунку понад 50 тисяч інтерв'ю. А Шоу Ларрі Кінга було внесено в книгу рекордів Гіннесса.

Актор Василь Лановий

Василь Лановий помер в реанімації однієї з Московських лікарень 28 січня 2021 року. На початку року він відзначив своє 87-річчя, а потім захворів на коронавірус. Актор був відомий за ролями у фільмах "Сімнадцять миттєвостей весни", "Офіцери", "Соляріс", "Смугастий рейс" та багатьом іншим.

Актор Володимир Коренєв

Зірка фільму "Людина-амфібія" Володимир Коренєв помер у віці 80 років від коронавірусу. На його рахунку понад 50 кінокартин, в тому числі й "Світло далекої зірки", "Переможець", "Діти Дон-Кіхота". Викладав у театральному інституті, в кіно знімався з 1957 по 2015 рік.

Творець "Єралашу" Борис Грачевський

Коронавірус вразив Грачевського наприкінці грудня і вже 14 січня талановитого кінорежисера і творця програм не стало. У 2018 році у нього виявили рак шкіри, але після кількох курсів лікування Грачевський знову повернувся до роботи. Рідні до останнього сподівалися, що він зможе побороти COVID-19.

Письменник-фантаст Сергій Іванов

Відомий письменник Сергій Іванов, який працював під псевдонімом Гарм Відар, помер від коронавірусу 25 листопада 2020 року. На його рахунку багато фантастичних повістей, але найбільшу популярність Іванову приніс сценарій до гри S.T.A.L.C.E.R.

Актор Борис Плотніков

Знаменитий Борменталь з "Собачого серця" помер у віці 71 року від коронавірусу. Останні дні він перебував на апараті ШВЛ. До хвороби він викладав в ГІТІС.

Актор Робер Оссейн

Фанати циклу фільмів про Анжеліку отримали сумну звістку 31 грудня 2020 року. Знаменитий актор, який зіграв роль графа Жоффрея де Пейрака, помер через кілька годин після того, як відзначив своє 93-річчя. Робер Оссейн був одружений на Марині Владі, яку знімав у своїх кінокартинах.

Режисер Роман Віктюк

Культовий український і радянський режисер Роман Віктюк помер у 84 роки. Про його смерть стало відомо 17 листопада 2020 року. У метра було захворювання судин, яке загострилося після зараження коронавірусом.