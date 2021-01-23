В США умер легендарный ведущий Ларри Кинг

Ларри Кинг (фото: twitter.com/kingsthings)

Ларри Кинг умер в больнице Лос-Анджелеса в США, куда легендарный телеведущий и журналист попал в начале января с коронавирусом. Ведущий ток-шоу и программы "Larry King Live" скончался в возрасте 87 лет.

Трагическая весть 23 января появилась на его страничке в Twitter.

"С глубокой печалью Ora Media объявляет о смерти Ларри Кинга - нашего сооснователя, ведущего и друга. Он ушел этим утром в возрасте 87 лет в медицинском центре Cedar Sinai в Лос-Анджелесе", - говорится в сообщении.

Ларри Кинг (фото: twitter.com/kingsthings)

При этом причина смерти Кинга в публикации не уточняется.

У теле- и радиоведущего, актер, журналиста и писателя ранее неоднократно возникали серьезные проблемы со здоровьем. Так, в 2019-м он перенес инфаркт, в 2017 году прошел курс лечения от рака легких, а также него диагностировали диабет.

фото: twitter.com/kingsthings

Состояние Ларри Кинга также сильно ухудшалось после того, как в прошлом году он похоронил двоих своих детей: 65-летнего Энди и 52-летнюю Чайю, которые скончались с разницей в несколько недель.

В настоящее время дата и место похорон Кинга неизвестны. Кстати, почти 10 лет назад журналист в одном из эфиров заявил о планах заморозить свое тело после смерти с помощью крионики.

Ларри Кинг в 2017 году (фото: Gage Skidmore)

Шоу Ларри Кинга, которое он вел с 1985 по 2010-й и с 2012 по 2021-й годы было занесено в книгу рекордов Гиннесса как самое длительное шоу на телевидении с бессменным ведущим.

Ларри Кинг (настоящее имя - Лоуренс Харви Зейгер) за свою карьеру провел более 50 тысяч интервью с политиками, спортсменами, артистами и прочими знаменитостями. Он является лауреатом премии Эмми, двукратным лауреатом премии Пибоди и десятикратным призером премии Cable ACE.

Ларри Кинг брал интервью у Стивена Хокинга и обсуждал не только науку и устройство мира, но также женщин и политику.

"Крылатые" слова президента РФ Путина - "она утонула" - о трагедии с подлодкой "Курск" прозвучали осенью 2000 года именно на вопрос Ларри Кинга.

Тележурналист был женат 8 раз (последний брак был заключен в 1997 году).

Ранее сообщалось, что в Италии умер гениальный модельер Пьер Карден в возрасте 98 лет.

Напомним также, что недавно умер известный украинский журналист.