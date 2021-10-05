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Звезда "Женского квартала" впервые вышла на сцену после травмы и сорвала овации

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Киев, Вторник 05 октября 2021 12:27
Звезда "Женского квартала" впервые вышла на сцену после травмы и сорвала овации Фото: Анастасия Оруджова (instagram.com/orudjova_nastya)
Автор: Роман Мирончук

Анастасия Оруджова после травмы ноги на проекте "Танцы со звездами" вышла на сцену "Женского квартала" на костылях. Полноценно участвовать в сценках она не могла, поэтому зачитала монолог о скандалах между мужчиной и женщиной.

Об этом сообщает Telegram-канал "Культурная Прачечная".

На сцене Оруджова появилась в красивом костюме цвета фуксии. Ее появление вызвало бурные аплодисменты зала.

Как она получила травму

На репетиции своего первого номера Настя порвала связки коленного сустава. Врачи запретили ей танцевать, но все же она ослушалась их и исполнила джайв вместе с Денисом Самсоном.

После этого ей сделали срочную операцию на колене. Травма оказалась хуже, чем предполагалось ранее. На реабилитацию уйдет более 8 месяцев.

После этого Анастасию на "Танцах со звездами" заменила ее коллега и подруга Александра Машлятина.

Напомним, в Киеве сделали пересадку сердца 12-летней девочке со сложной патологией. Донором стал 38-летний мужчина, которому врачи констатировали смерть мозга, а родные дали разрешение на забор его органов.

Мы также писали о том, что в Харькове 6-летний мальчик попал в реанимацию из-за падения ворот на школьном стадионе. Ребенка обнаружили на земле без сознания. Возле него лежали металлические футбольные ворота.

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