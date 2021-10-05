Звезда "Женского квартала" впервые вышла на сцену после травмы и сорвала овации

Анастасия Оруджова после травмы ноги на проекте "Танцы со звездами" вышла на сцену "Женского квартала" на костылях. Полноценно участвовать в сценках она не могла, поэтому зачитала монолог о скандалах между мужчиной и женщиной.

Об этом сообщает Telegram-канал "Культурная Прачечная".

На сцене Оруджова появилась в красивом костюме цвета фуксии. Ее появление вызвало бурные аплодисменты зала.

Как она получила травму

На репетиции своего первого номера Настя порвала связки коленного сустава. Врачи запретили ей танцевать, но все же она ослушалась их и исполнила джайв вместе с Денисом Самсоном.

После этого ей сделали срочную операцию на колене. Травма оказалась хуже, чем предполагалось ранее. На реабилитацию уйдет более 8 месяцев.

После этого Анастасию на "Танцах со звездами" заменила ее коллега и подруга Александра Машлятина.