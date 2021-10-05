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Зірка "Жіночого кварталу" вперше вийшла на сцену після травми і зірвала овації

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Київ, Вівторок 05 жовтня 2021 12:27
Зірка "Жіночого кварталу" вперше вийшла на сцену після травми і зірвала овації Фото: Анастасія Оруджова (instagram.com/orudjova_nastya)
Автор: Роман Мирончук

Анастасія Оруджова після травми ноги на проєкті "Танці з зірками" вийшла на сцену "Жіночого кварталу" на милицях. Повноцінно брати участь в сценках вона не могла, тому зачитала монолог про скандали між чоловіком і жінкою.

Про це повідомляє Telegram-канал "Культурная Прачечная".

На сцені Оруджова з'явилася в красивому костюмі кольору фуксії. Її поява викликала бурхливі оплески залу.

Як вона отримала травму

На репетиції свого першого номера Настя порвала зв'язки колінного суглоба. Лікарі заборонили їй танцювати, але все ж вона не послухалася їх і виконала джайв разом з Денисом Самсоном.

Після цього їй зробили термінову операцію на коліні. Травма виявилася гіршою, ніж передбачалося раніше. На реабілітацію піде більше 8 місяців.

Після цього Анастасію на "Танцях з зірками" замінила її колега і подруга Олександра Машлятіна.

Нагадаємо, в Києві зробили пересадку серця 12-річній дівчинці зі складною патологією. Донором став 38-річний чоловік, якому лікарі констатували смерть мозку, а рідні дали дозвіл на забір його органів.

Ми також писали про те, що в Харкові 6-річний хлопчик потрапив до реанімації через падіння воріт на шкільному стадіоні. Дитину виявили на землі без свідомості. Біля хлопчика лежали металеві футбольні ворота.

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