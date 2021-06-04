Звезда "плюсов" в пышной юбке с разрезом блеснула на красной дорожке: яркие фото

Звездная ведущая "Сніданку з 1+1" Людмила Барбир, которая недавно раскрыла секрет сияющей кожи , в паре вместе с актером Тарасом Цимбалюком под открытым небом возле Арки Дружбы в Киеве провели первое событие кинофестиваля "Молодость".

При этом Барбир открывала фестиваль в красивом и эксклюзивном платье от украинского дизайнера.

Как видно на фото, Людмила выбрала платье с длинной пышной красной тафтовой юбкой с разрезом и корсетом с вышивкой. Этот образ, к слову, вдохновлен голливудским шиком.

Фото: Людмила Барбир на фестивале "Молодость" (пресс-служба 1+1)

Позже Барбир рассказала, что все примерки платья проходили тайно, без посторонних людей и камер. Даже эскиз до последнего держали в тайне, чтобы эксклюзивно показать только на самой церемонии.

Фото: эскиз платья Барбир для фестиваля "Молодость" (пресс-служба 1+1)

"На сцене чувствовала себя очень гармонично и услышала сотни комплиментов. Спасибо всей команде, которая работала над созданием платья. Рада присоединиться к такому важному мировому кинособытию. За свою историю "Молодость" не раз становилась площадкой для дебютов известных на весь мир режиссеров, в частности, Фреда Келемена, Дэнни Бойла, Тома Тиквера. И, уверена, эта традиция продолжится”, - поделилась ведущая.