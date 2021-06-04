Зірка "плюсів" у пишній спідниці з розрізом блиснула на червоній доріжці: яскраві фото

Зіркова ведуча "Сніданку з 1+1" Людмила Барбір, яка нещодавно розкрила секрет сяючої шкіри , у парі разом з актором Тарасом Цимбалюком просто неба біля Арки Дружби в Києві провели першу подію кінофестивалю "Молодість".

При цьому Барбір відкривала фестиваль в красивій й ексклюзивній сукні від українського дизайнера.

Як видно на фото, Людмила обрала сукню з довгою пишною червоною тафтовою спідницею з розрізом і корсетом з вишивкою. Цей образ, до слова, натхненний голлівудським шиком.

Фото: Людмила Барбір на фестивалі "Молодість" (прес-служба 1+1)

Пізніше Барбір розповіла, що усі примірки сукні проходили таємно, без сторонніх людей та камер. Навіть ескіз до останнього тримали в таємниці, щоб ексклюзивно показати тільки на самій церемонії.

Фото: ескіз сукні Барбір для фестивалю "Молодість" (прес-служба 1+1)

"На сцені почувала себе дуже гармонійно та почула сотні компліментів. Дякую всій команді, яка працювала над створенням сукні. Рада долучитися до такої важливої світової кіноподії. За свою історію "Молодість" не раз ставала майданчиком для дебютів відомих на весь світ режисерів, зокрема, Фреда Келемена, Денні Бойла, Тома Тіквера. І, впевнена, ця традиція продовжиться”, - поділилася ведуча.