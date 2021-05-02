Ведущая "плюсов" рассказала о пополнении в семье: мой сын Тарасик сразу нашел общий язык с ней

Как призналась ТВ-звезда на своей странице в Facebook , до появления Муси она никогда не видела своего сына Тараса таким чутким - с первого дня знакомства он нашел с ней общий язык.

Ведущая признается, сын уже давно просил родителей завести домашнее животное - котенка. Но они с мужем не были готовы к такому ответственному решению, поэтому оттягивали этот момент до последнего. Но в этом году на Рождество у семьи произошло настоящее рождественское чудо. Во время новогодних выходных в Карпатах, где ведущая встречала зимние праздники в семейном кругу, в самый Сочельник ко двору пришел маленький котенок, который искал укрытие и немножко еды.

"Когда мы впервые увидели котика, она была замученная, мокрая и очень голодная. Сразу забрали ее в дом, чтобы накормить и отогреть. С первого дня мой сын Тарасик нашел общий язык с ней - они каждый день играли во дворе, были друг к другу очень нежными", - поделилась воспоминаниями Людмила.

Неожиданный Рождественский подарок судьбы - кошечка Муся - покорила не только сердце сына Тараса, но и саму Людмилу. В последний день перед отъездом в Киев, Барбир решила все же забрать котика с собой.

Фото: сын Людмилы Барбир с кисой (instagram.com/liudmila.barbir)

Сейчас Мусичке пять месяцев, она растет большой и счастливой. Дома у Людмилы она чувствует себя хозяйкой, везде бегает и знает уже каждый уголок.

По словам ведущей, любимая игра Тараса с Муська - это догонялки. Сначала он догоняет ее, а потом она бежит за ним. Тарас со своих наколядованных денег купил ей 4-х этажный домик, где кошка любит прыгать, перескакивать с одного этажа на другой, а потом лечь на последнем и играть со своим хвостом. У нее в последнее время любимое дело - это гоняться за своим хвостом.

Барбир отметила, что Тарас настолько любит кошку, что на свои собранные средства купил для нее не только домик, а еще очень много кошачьих игрушек - у Муси есть несколько шариков, которые она грызет, подбрасывает и играет с ним. Также есть лазерные рыбки и мышка на удочке, за которыми она любит бегать.

Спать кошка очень любит на батарее. Особенно, когда было холодно. Перед тем как лечь на диван, ведущей и ее семье нужно быть осторожными и проверить, не находится ли под пледом Муська, потому что она как полноценный член семьи любит спать под одеялом. Но больше всего Муся любит спать с Тарасом, она его выбрала, и он ее хозяин.

Как говорит Людмила, сын очень любит Муську, прежде всего, когда он приходит домой, даже не успевает снять куртку, как уже берет ее на руки и начинает тискать. Муська с ним делает уроки, ложится ему на тетради, учебники или начинает играть с его ручкой. Утром, когда сын Барбир спит, кошка любит подходить к нему и легонько лапкой по лицу проводить и может начать облизывать, а потом своим носиком, мордочкой, как будто говорит: "Вставай, чего ты спишь".

"Киса, которая была выброшена на улицу, попала из карпатского села в столицу. Сейчас она городская пани Муся... Я очень рада, что мы до этого не брали ни одного животного, потому что у нас сейчас бы не было Муси. Чудо есть - потому что бедная, маленькая, голодная, забитая, несчастная киса - откуда она могла знать, что окажется в семье, где ей дадут любовь", - сказала Барбир.

Фото: Людмила Барбир (instagram.com/liudmila.barbir)