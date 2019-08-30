Звезда "Квартала 95" вышла на сцену обнаженной (фото)

Актриса студии "Квартал 95" Валерия Товстолес обнажилась во время выступления в проекте "Женский Квартал", съемки которого проходили в Турции. Без одежды актриса появилась в миниатюре, в которой муж и жена приходят в ресторан с эротической тематикой.

Именно ради этого номера Товстолес и решилась на такой смелый шаг. На сцене Валерия появляется практически без одежды, прикрывая грудь разве что меню и посудой.

Валерия Товстолес в миниатюре "Женского Квартала" (фото: пресс-служба "Квартал 95")

Уже после съемок актриса призналась, что очень волновалась перед этим номером.

"Так сложились обстоятельства, что изначально костюм для этого номер был другим и не так реалистично смотрелся, а ведь весь юмор был построен именно на обнаженных официантах. Мы попробовали придумать другой вариант костюма, а точнее его отсутствие. В итоге номер получился в разы смешнее и реалистичнее, когда мы с Валиком (актер Валентин Михиенко) вышли на сцену без одежды", - рассказала она.

Валерия Товстолес в миниатюре "Женского Квартала" (фото: пресс-служба "Квартал 95")

По словам Валерии, в день съемок в Турции было очень холодно, а на репетиции днём даже начался ураган.

"Но для меня было главным – чтобы номер понравился зрителям, и, судя по реакции в зале, мы все сделали правильно", - сказала актриса.

На вопрос, часто ли девушке предлагают сниматься обнаженной, 24-летняя Валерия ответила, что мужские журналы ее не особо интересуют.

"Да, я не стесняюсь своего тела и всегда выбираю наряды, которые подчеркивают мою фигуру. Но я люблю в женщинах загадку, кстати, как и в мужчинах. Всего должно быть в меру", - резюмировала она.

Валерия Товстолес (фото: instagram.com/lera_fatforest)

Напомним, недавно участница "Женского Квартала" Елена Кравец и ее партнер по Танцам со звездами Макс Леонов повеселили репетицией ко второму эфиру шоу.