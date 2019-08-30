Зірка "Кварталу 95" вийшла на сцену оголеною (фото)

Актриса студії "Квартал 95" Валерія Товстолєс оголилася під час виступу в проекті "Жіночий Квартал", зйомки якого проходили в Туреччині. Без одягу актриса з'явилася в мініатюрі, в якій чоловік і дружина приходять в ресторан з еротичною тематикою.

Саме заради цього номера Товстолес і зважилася на такий сміливий крок. На сцені Валерія з'являється практично без одягу, прикриваючи груди хіба що меню і посудом.

Валерія Товстолєс в мініатюрі "Жіночого Кварталу" (фото: прес-служба "Квартал 95")

Вже після зйомок актриса зізналася, що дуже хвилювалася перед цим номером.

"Так склалися обставини, що спочатку костюм для цього номеру був іншим і не так реалістично виглядав, але ж весь гумор був побудований саме на оголених офіціантах. Ми спробували придумати інший варіант костюма, а точніше його відсутність. У результаті номер вийшов в рази смішніше і реалістичніше, коли ми з Валиком (актор Валентин Міхієнко) вийшли на сцену без одягу", - розповіла вона.

Валерія Товстолєс в мініатюрі "Жіночого Кварталу" (фото: прес-служба "Квартал 95")

За словами Валерії, в день зйомок у Туреччині було дуже холодно, а на репетиції вдень навіть почався ураган.

"Але для мене було головним – щоб номер сподобався глядачам, і, судячи з реакції в залі, ми все зробили правильно", - сказала актриса.

На питання, чи часто дівчині пропонують зніматися оголеною, 24-річна Валерія відповіла, що чоловічі журнали її не особливо цікавлять.

"Так, я не соромлюся свого тіла і завжди вибираю вбрання, що підкреслюють мою фігуру. Але я люблю жінок загадку, до речі, як і в чоловіках. Всього має бути в міру", - резюмувала вона.

Валерія Товстолєс (фото: instagram.com/lera_fatforest)

Нагадаємо, нещодавно учасниця "Жіночого Кварталу" Олена Кравець та її партнер по Танцях з зірками Макс Леонов повеселили репетицією до другого ефіру шоу.