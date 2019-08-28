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"Ленка-уборщица": Кравец и Леонов повеселили репетицией ко второму эфиру Танцы со звездами

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.08.2019 - 14:33
"Ленка-уборщица": Кравец и Леонов повеселили репетицией ко второму эфиру Танцы со звездами
Елена Кравец и Макс Леонов (фото: instagram.com/lennykravets)

Кравец также не против "подурачиться" и подыграть юмору Леонова

Елена Кравец и Макс Леонов на всех парах готовятся ко второму эфиру нового сезона Танцы со звездами 2019! При этом хореограф и актриса с удовольствием показывают поклонникам детали этих тренировок. Отметим, что по результатам первого эфира Танцев пара Кравец-Леонов ворвалась пятерку лидеров и заняла почетное 5-е место! Тогда Елена и Макс исполнили зажигательный фокстрот.

Каким именно танцем они будут удивлять зрителей во время второго эфира - пока что секрет. Зато известно, что актриса и хореограф активно к нему готовятся. И репетиции не обходятся без забавных случаев.

Так, на своей страничке в сети instagram партнер Кравец по Танцам со звездами Макс Леонов опубликовал забавное видео из тренировочного зала. На нем видим Кравец, которая… лежит на полу. При этом Леонов отметил, мол, полы в зале грязные и Елена выступила “уборщицей”. Соответствующее видео было опубликовано также в twitter-аккаунте MyGlamWish.

“Пришли мы в зал - работать над танцем для второго эфира! А тут оказалось немножко неубрано. Вот, и Ленка вызвалась помочь. Ленка - уборщица, у которой полмиллиона подписчиков в инстаграме...премиум-класс, - смеется Леонов, комментируя видео. - Вот так мы убираем залы”.

“Если вам нужна уборка танцевальных залов, то есть вот такая услуга. Я натираю полы”, - подыгрывает Кравец.

Елена Кравец и Максим Леонов / Фокстрот / Танцы со звездами 2019

Напомним, ранее в комментарии LITE Наталья Могилевская оценила свои силы в новых сезонах Танцев со звездами. Украинская певица призналась, что все 1,5 года после своего последнего участия в проекте она настойчиво тренируется. И у нее получается на данный момент лучше, чем раньше. К слову, тренером Могилевской являестя Игорь Кузьменко - ее бывшый партнер по проекту.

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