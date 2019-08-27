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Я уже давно не Леночка из "Квартала": Кравец сделала откровенное заявление

STYLERТелешоу    27.08.2019 - 12:40
Я уже давно не Леночка из "Квартала": Кравец сделала откровенное заявление
Елена Кравец на Танцах со звездами 2019 (фото: 1plus1.ua)

Елена Кравец на Танцах со звездами 2019 рассказала о своем настроении

Елена Кравец на Танцы со звездами 2019 призналась, что танцы для нее - это освобождение. В прямом эфире звезда студии "Квартал 95" сказала, что тот факт, что она работает в юмористическом жанре, вовсе не означает, что так проходит вся ее жизнь.

Я уже давно не Леночка из &quot;Квартала&quot;: Кравец сделала откровенное заявление

Елена Кравец в шоу Танцы со звездами 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

"Как и любой человек, я могу быть грустной. Мне тоже бывает плохо и больно. Я уже давно не Леночка из "Квартала". Я прежде всего женщина. А танцы для меня сегодня - это освобождение", - откровенно рассказала Кравец.

Напомним, что в первом выпуске Танцев со звездами 2019 Елена на паркете вместе со своим партнером Максимом Леоновым исполнили чувственный фокстрот под лирическую композицию Adele "Someone Like You".

Елена Кравец в шоу Танцы со звездами 2019

После трогательного номера судьи - Влад Яма, Екатерина Кухар и Франциско Гомес - не только поставили Елене и Максиму достаточно высокие оценки, но и отметили, как сильно у Кравец горят глаза, когда она танцует.

Напомним, что недавно Елена Кравец сделала интересное заявление о дочери.

Я уже давно не Леночка из &quot;Квартала&quot;: Кравец сделала откровенное заявление

Елена Кравец в шоу Танцы со звездами 2019 (фото: 1plus1.ua)

Ранее мы писали о том, что зрители выбрали фаворита Танцев со звездами 2019.

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