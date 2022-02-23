UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Звезда футбола Зинченко выступил против военной агрессии России: мы свое не отдадим!

Автор: Людмила Жукова

Топовый футболист Украины Александр Зинченко в трудную для страны минуту, связанную с агрессией России, обратился к своим соотечественникам. Он сказал, что никто и никогда не сможет завоевать его страну.

Об этом ведущий полузащитник сборной Украины написал в своем Instagram.

"Весь цивилизованный мир беспокоится о ситуации в моей стране. Я не могу оставаться в стороне и стараюсь донести свое мнение. На фото – моя страна. Страна, где я родился и вырос. Страна, цвет которой я защищаю на международной спортивной арене", - написал футболист.

Он отметил, что границы нашего государства должны остаться нетронутыми.

"Страна, которую мы стараемся прославлять и развивать. Страна, границы которой должны оставаться незыблемыми. Моя страна принадлежит украинцам и никто никогда не сможет присвоить ее. Мы свое не отдадим! Слава Украине", - резюмировал Зинченко.

Александр Зинченко поддержал Украину в трудный момент (фото: instagram.com/zinchenko)

Публикацию футболиста "пролайкали" 123 тысячи человек. В комментариях подписчики написали, что он молодец и настоящий мужчина.

Отметим, что на счету Зинченко

Напомним, что Зинченко показал чемпионские бутсы с флагом Украины и восхитил сеть.

Также мы писали, что украинские звезды осудили действия РФ и призвали поддерживать армию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЗинченкоРоссийская Федерация