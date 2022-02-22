Родину нам придется защищать самим: украинские звезды осудили действия РФ и призвали поддерживать армию

Украинские звезды шоу-бизнеса осудили действия России в отношении Украины и негативно высказались о президенте РФ Владимире Путине. Они призвали украинцев сохранять спокойствие, поддерживать армию и друг друга.

Как украинские звезды отреагировали на события на востоке - читайте ниже.

Телеведущий Юрий Горбунов назвал Владимира Путина сумасшедшим карликом и сказал, что его однозначно ждет Гаага.

"Страх и паника – лучшие союзники сумасшедшего карлика! Однозначно его ждет Гаага! А мы, украинцы, как никогда становимся сильными. Наша вера в армию, Бога, нашу правоту - делает нас самыми сильными в мире!

Поэтому верим, помогаем армии, работаем, планируем будущее и сохраняем спокойствие. Слава Украине!" – написал он на своей странице в Instagram.

Катерина Осадчая разместила на своей странице видео с украинскими самолетами, которые летят над Крещатиком.

"Сохранять спокойствие и беречь Украину. Слава Украине!" - так телеведущая подписала видео.

Маша Ефросинина опубликовала фотографию, на которой у нее очень задумчивое лицо, а в подписи пояснила, что это реакция на высказывания Путина об исторических событиях.

"Когда прослушала самый конченый урок по истории… Кто-нибудь, обновите учителю календарь и глобус!" – написала Ефросинина.

Очень жестко на события отреагировала певица Камалия. На своей странице в Instagram она подчеркнула, что санкциями уже не помочь.

"Мы должны понимать, что у нас нет друзей и защищать Родину нам придется самим", - заявила артистка.

Отреагировала на события актриса Наталка Денисенко. Она напомнила жителям РФ, что украинцам не нужна от них помощь.

"Пока жизнь продолжается, мы должны быть готовы ко всему. Подписчики из России, знайте, что нам не нужна ваша помощь. Мы хотим жить в своей целой Украине! Это наши территории и наша страна и культура! Тут нет ничего вашего!" – подчеркнула Денисенко.

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А шоумен Анатолий Анатолич призвал объединяться в трудные времена и не паниковать.

"Русскоязычный бандеровец желает всем хорошего дня! Находите то, что вас вдохновляет, отвлекает, то, что возможно является рутиной. Помойте машину, займитесь спортом, выйдите на пробежку, почитайте любимую книгу.

Посмотрите любимый сериал, отвлекитесь от новостей, будьте в курсе, но не забывайте выходить из новостного поля ненадолго. Не забывайте, что мы в одной лодке, мы вместе и все будет хорошо!" – призвал он украинцев.

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Группа Бумбокс опубликовала фотографии из Донецка и Луганска за 2006 и 2007 год, которые были сделаны в клубах и на центральной площади Донецка.

"Донецк и Луганск были, есть, и всегда будут Украиной", - так подписали архивные фото музыканты.

"Мне не понять "искусственного" мирового молчания, "показушных, не действующих санкций", которыми нас кормили 8 лет! Не понять мирового пассивного, созидательного бездействия.

Не понять своих коллег, которые с завидной регулярностью приезжали на гастроли и фестивали в мою страну, восхищались какая она великая и свободная, якобы переживая о том, что в моей стране идет война, которую развязал "ваш президент", а теперь молчат!

Вы воспитали и позволили и позволяете этой мрази так вести себя со всем миром, и с собой. Весь мир, не реагируя радикально, позволяет диктатору так себя вести.

Проглатывая все эти годы все то говно, которым вас кормят, знайте - на всех, кто молчит и просто наблюдает - лежит ответственность за каждую смерть, за стариков, лишенных дома, за детей, лишенных отца, за украинцев, лишенных целостности своей страны!

И самое главное - на молчащих ответственность за смерти ваших пацанов, которых эта мразь отправит на верную гибель. Не допустите… Украина великая страна! Сейчас не 2014. Мы стали другими. Мы будем рвать зубами за свою страну…"хто з мечем до нас прийде, від меча і загине!", - написал музыкант Женя Галич.

Телеведущий Григорий Решетник призвал украинцев не паниковать и сохранят спокойствие.

"Не паникуем, работаем. Больше оптимизма и сил нам. Обнимаю Вас!" – обратился он к подписчикам и дал советы о том, как справиться с тревогой.