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Зинченко показал чемпионские бутсы с флагом Украины и восхитил сеть

Новина українською →
Англия, Воскресенье 23 мая 2021 20:31
Зинченко показал чемпионские бутсы с флагом Украины и восхитил сеть Фото: Александр Зинченко (фото: instagram.com/zinchenko_96)
Автор: Styler

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, который стал трехкратным чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити", получил по этому поводу эксклюзивные бутсы.

Фотографии новой обувки футболист опубликовал в Instagram.

На бутсах большими буквами напечатаны слова This is our Сity ("Это наш город"). Кроме того, на них есть флаг Украины.

Зинченко показал чемпионские бутсы с флагом Украины и восхитил сетьЗинченко показал чемпионские бутсы с флагом Украины и восхитил сеть

Новые бутсы Александра Зинченко (фото: instagram.com/zinchenko_96)

Пользователи сети прокомментировали его фото.

  • Один из самых скромных футболистов;
  • Я подумал, что все, бутсы на гвоздь повесил;
  • Неплохо;
  • Хорошо, чтобы был здоров!
  • Вау, крутые, огонь!
  • Я хочу такие же!
  • Саня Лучший!
  • Шикарные;
  • Бутсы супер;
  • Вау, мне бы такие…

Отметим, что проверить новые бутсы мог уже сегодня, 23 мая. "Манчестер Сити" провел поединок заключительного тура премьер-лиги против "Эвертона", а 29 мая его клуб сыграет с другим английским клубом "Челси" в финале Лиги чемпионов.

Напомним, 19 мая в центре Киева мужчина сорвал флаг Украины со стены административного здания. Инцидент произошел около 18:00 в центральном парке культуры и отдыха.

В комментариях украинцы отметили, что знают этого мужчину, мол, его неоднократно видят с пивом на окраине города.

Мы также писали о том, что под Львовом мужчину поймали и наказали за продажу красного флага с Лениным.

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Новости Украины Жизнь Александр Зинченко футболист
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