Зинченко показал чемпионские бутсы с флагом Украины и восхитил сеть
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, который стал трехкратным чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити", получил по этому поводу эксклюзивные бутсы.
Фотографии новой обувки футболист опубликовал в Instagram.
На бутсах большими буквами напечатаны слова This is our Сity ("Это наш город"). Кроме того, на них есть флаг Украины.
Новые бутсы Александра Зинченко (фото: instagram.com/zinchenko_96)
Пользователи сети прокомментировали его фото.
- Один из самых скромных футболистов;
- Я подумал, что все, бутсы на гвоздь повесил;
- Неплохо;
- Хорошо, чтобы был здоров!
- Вау, крутые, огонь!
- Я хочу такие же!
- Саня Лучший!
- Шикарные;
- Бутсы супер;
- Вау, мне бы такие…
Отметим, что проверить новые бутсы мог уже сегодня, 23 мая. "Манчестер Сити" провел поединок заключительного тура премьер-лиги против "Эвертона", а 29 мая его клуб сыграет с другим английским клубом "Челси" в финале Лиги чемпионов.
Напомним, 19 мая в центре Киева мужчина сорвал флаг Украины со стены административного здания. Инцидент произошел около 18:00 в центральном парке культуры и отдыха.
В комментариях украинцы отметили, что знают этого мужчину, мол, его неоднократно видят с пивом на окраине города.
Мы также писали о том, что под Львовом мужчину поймали и наказали за продажу красного флага с Лениным.