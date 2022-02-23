Зірка футболу Зінченко виступив проти військової агресії Росії: ми своє не віддамо!

Топовий футболіст України Олександр Зінченко у важку для країни хвилину, пов'язану з агресією Росії, звернувся до своїх співвітчизників. Він сказав, що ніхто і ніколи не зможе завоювати його країну.
Про це провідний півзахисник збірної України написав у своєму Instagram.
"Весь цивілізований світ турбується про ситуацію в моїй країні. Я не можу залишатися осторонь і намагаюся донести свою думку. На фото - моя країна. Країна, де я народився і виріс. Країна, колір якої я захищаю на міжнародній спортивній арені", - написав футболіст.
Він зазначив, що кордони нашої держави повинні залишитися недоторканими.
"Країна, яку ми намагаємося прославляти і розвивати. Країна, кордони якої повинні залишатися непорушними. Моя країна належить українцям і ніхто ніколи не зможе привласнити її. Ми своє не віддамо! Слава Україні", - резюмував Зінченко.
Олександр Зінченко підтримав Україну у важкий момент (фото: instagram.com/zinchenko)
Публікацію футболіста "пролайкали" 123 тисячі осіб. У коментарях підписники написали, що він молодець і справжній чоловік.
Відзначимо, що на рахунку Зінченка
Нагадаємо, що Зінченко показав чемпіонські бутси з прапором України і захопив мережу.
Також ми писали, що українські зірки засудили дії РФ і закликали підтримувати армію.