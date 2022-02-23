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Звезда футбола Зинченко выступил против военной агрессии России: мы свое не отдадим!

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Среда 23 февраля 2022 09:35
Звезда футбола Зинченко выступил против военной агрессии России: мы свое не отдадим! Александр Зинченко поддержал Украину (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Топовый футболист Украины Александр Зинченко в трудную для страны минуту, связанную с агрессией России, обратился к своим соотечественникам. Он сказал, что никто и никогда не сможет завоевать его страну.

Об этом ведущий полузащитник сборной Украины написал в своем Instagram.

"Весь цивилизованный мир беспокоится о ситуации в моей стране. Я не могу оставаться в стороне и стараюсь донести свое мнение. На фото – моя страна. Страна, где я родился и вырос. Страна, цвет которой я защищаю на международной спортивной арене", - написал футболист.

Он отметил, что границы нашего государства должны остаться нетронутыми.

"Страна, которую мы стараемся прославлять и развивать. Страна, границы которой должны оставаться незыблемыми. Моя страна принадлежит украинцам и никто никогда не сможет присвоить ее. Мы свое не отдадим! Слава Украине", - резюмировал Зинченко.

Звезда футбола Зинченко выступил против военной агрессии России: мы свое не отдадим!

Александр Зинченко поддержал Украину в трудный момент (фото: instagram.com/zinchenko)

Публикацию футболиста "пролайкали" 123 тысячи человек. В комментариях подписчики написали, что он молодец и настоящий мужчина.

Отметим, что на счету Зинченко 48 поединков за украинскую сборную, он забил восемь мячей и отдал три результативных паса.

Напомним, что Зинченко показал чемпионские бутсы с флагом Украины и восхитил сеть.

Также мы писали, что украинские звезды осудили действия РФ и призвали поддерживать армию.

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Александр Зинченко Российская Федерация
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