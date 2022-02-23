Звезда футбола Зинченко выступил против военной агрессии России: мы свое не отдадим!

Топовый футболист Украины Александр Зинченко в трудную для страны минуту, связанную с агрессией России, обратился к своим соотечественникам. Он сказал, что никто и никогда не сможет завоевать его страну.

Об этом ведущий полузащитник сборной Украины написал в своем Instagram.

"Весь цивилизованный мир беспокоится о ситуации в моей стране. Я не могу оставаться в стороне и стараюсь донести свое мнение. На фото – моя страна. Страна, где я родился и вырос. Страна, цвет которой я защищаю на международной спортивной арене", - написал футболист.

Он отметил, что границы нашего государства должны остаться нетронутыми.

"Страна, которую мы стараемся прославлять и развивать. Страна, границы которой должны оставаться незыблемыми. Моя страна принадлежит украинцам и никто никогда не сможет присвоить ее. Мы свое не отдадим! Слава Украине", - резюмировал Зинченко.

Александр Зинченко поддержал Украину в трудный момент (фото: instagram.com/zinchenko)

Публикацию футболиста "пролайкали" 123 тысячи человек. В комментариях подписчики написали, что он молодец и настоящий мужчина.