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Зірка футболу Зінченко виступив проти військової агресії Росії: ми своє не віддамо!

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Середа 23 лютого 2022 09:35
Зірка футболу Зінченко виступив проти військової агресії Росії: ми своє не віддамо! Олександр Зінченко підтримав Україну (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Топовий футболіст України Олександр Зінченко у важку для країни хвилину, пов'язану з агресією Росії, звернувся до своїх співвітчизників. Він сказав, що ніхто і ніколи не зможе завоювати його країну.

Про це провідний півзахисник збірної України написав у своєму Instagram.

"Весь цивілізований світ турбується про ситуацію в моїй країні. Я не можу залишатися осторонь і намагаюся донести свою думку. На фото - моя країна. Країна, де я народився і виріс. Країна, колір якої я захищаю на міжнародній спортивній арені", - написав футболіст.

Він зазначив, що кордони нашої держави повинні залишитися недоторканими.

"Країна, яку ми намагаємося прославляти і розвивати. Країна, кордони якої повинні залишатися непорушними. Моя країна належить українцям і ніхто ніколи не зможе привласнити її. Ми своє не віддамо! Слава Україні", - резюмував Зінченко.

Зірка футболу Зінченко виступив проти військової агресії Росії: ми своє не віддамо!

Олександр Зінченко підтримав Україну у важкий момент (фото: instagram.com/zinchenko)

Публікацію футболіста "пролайкали" 123 тисячі осіб. У коментарях підписники написали, що він молодець і справжній чоловік.

Відзначимо, що на рахунку Зінченка 48 поєдинків за українську збірну, він забив вісім м'ячів і віддав три результативні паси.

Нагадаємо, що Зінченко показав чемпіонські бутси з прапором України і захопив мережу.

Також ми писали, що українські зірки засудили дії РФ і закликали підтримувати армію.

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Олександр Зінченко Російська Федерація
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