UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зверніть увагу на симптоми: лікар назвала ознаки скарлатини, яка швидко поширюється

Лікар назвала симптоми скарлатини, яка швидко поширюється (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська повідомила, що діти знову почали хворіти на скарлатину. І хоча ця хвороба поширюється зараз лише в Англії, вона нагадала батькам основні симптоми скарлатини.

Про це фахівець написала на своїй сторінці у Facebook.

Симптоми скарлатини

За словами Голубовської, за останні 10 тижнів кількість випадків скарлатини в Англії було зареєстровано понад 4,5 тисячі. У дітей це захворювання зазвичай протікає не важко, але скарлатина дуже заразна. У деяких випадках вона може призвести до смерті.

"В Англії на сьогодні 6 смертей протягом 7 днів після постановки діагнозу у віці до 10 років. При попаданні в кровотік розвивається тяжке інвазивне захворювання, викликане цим збудником - стрептококом групи В. Рідко можливий розвиток стрептококового шоку", - розповіла Ольга Голубовська.

Вона назвала симптоми скарлатини у дітей віком до 10 років, на які потрібно звернути увагу:

  • Висока температура
  • Болі у горлі
  • Головні болі
  • Дрібна червона висипка, особливо в природних складках - ліктьові згини, пахвові западини, пахвинні складки.
  • Носо-губний трикутник залишається вільним від висипу і чітко виділяється на вкритому рясним висипом обличчі
  • Через кілька днів від початку хвороби язик набуває малинового кольору.
  • Висипання залишає після себе лущення

Фото: Як виглядає висипка у дітей при скарлатині (facebook.com/ogolubovska)

Чому діти знову почали хворіти на скарлатину

Як пояснює інфекціоніст, зростання захворюваності пов'язують з адаптацією збудника у зв'язку із тривалими глобальними обмежувальними заходами.

Людина залишається заразною весь період хвороби та ще кілька днів після зникнення симптомів. Передається скарлатина повітряно-краплинним шляхом.

Крім бактеріальних інфекцій, включаючи сепсис, цей стрептокок (його токсин) може вражати серцевий м'яз, нирки та може стати причиною розвитку рожі.

Голубовська нагадує, що при скарлатині, як і за будь-якого іншого інфекційного захворювання, дуже важливо своєчасно поставити діагноз. Це дозволить вчасно призначити терапію, що є головною умовою успішного лікування та профілактики ускладнень.

При скарлатині призначають антибіотики та їх виписувати має лише лікар. Для профілактики такі препарати не призначають, щоби не нашкодити.

Тому важливо пройти огляд у лікаря, який зможе відрізнити скарлатину від кору, інфекційного мононуклеозу, краснухи та інших захворювань, які можуть мати схожі симптоми.

До речі, раніше ми розповідали про те, що у дітей почали частіше діагностувати захворювання, характерне для 60-річних.

А ще писали про те, що названо "злочинні" помилки при лікуванні дітей антибіотиками.

Читайте РБК-Україна в Google News
хворобисимптомдітиПоради лікаря