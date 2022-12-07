Зверніть увагу на симптоми: лікар назвала ознаки скарлатини, яка швидко поширюється

Симптоми скарлатини

За словами Голубовської, за останні 10 тижнів кількість випадків скарлатини в Англії було зареєстровано понад 4,5 тисячі. У дітей це захворювання зазвичай протікає не важко, але скарлатина дуже заразна. У деяких випадках вона може призвести до смерті.

"В Англії на сьогодні 6 смертей протягом 7 днів після постановки діагнозу у віці до 10 років. При попаданні в кровотік розвивається тяжке інвазивне захворювання, викликане цим збудником - стрептококом групи В. Рідко можливий розвиток стрептококового шоку", - розповіла Ольга Голубовська.

Вона назвала симптоми скарлатини у дітей віком до 10 років, на які потрібно звернути увагу:

Висока температура

Болі у горлі

Головні болі

Дрібна червона висипка, особливо в природних складках - ліктьові згини, пахвові западини, пахвинні складки.

Носо-губний трикутник залишається вільним від висипу і чітко виділяється на вкритому рясним висипом обличчі

Через кілька днів від початку хвороби язик набуває малинового кольору.

Висипання залишає після себе лущення

Фото: Як виглядає висипка у дітей при скарлатині (facebook.com/ogolubovska)

Чому діти знову почали хворіти на скарлатину

Як пояснює інфекціоніст, зростання захворюваності пов'язують з адаптацією збудника у зв'язку із тривалими глобальними обмежувальними заходами.

Людина залишається заразною весь період хвороби та ще кілька днів після зникнення симптомів. Передається скарлатина повітряно-краплинним шляхом.

Крім бактеріальних інфекцій, включаючи сепсис, цей стрептокок (його токсин) може вражати серцевий м'яз, нирки та може стати причиною розвитку рожі.

Голубовська нагадує, що при скарлатині, як і за будь-якого іншого інфекційного захворювання, дуже важливо своєчасно поставити діагноз. Це дозволить вчасно призначити терапію, що є головною умовою успішного лікування та профілактики ускладнень.

При скарлатині призначають антибіотики та їх виписувати має лише лікар. Для профілактики такі препарати не призначають, щоби не нашкодити.

Тому важливо пройти огляд у лікаря, який зможе відрізнити скарлатину від кору, інфекційного мононуклеозу, краснухи та інших захворювань, які можуть мати схожі симптоми.