Комаровський назвав "злочинні" помилки при лікуванні дітей антибіотиками

Попри те, що в Україні з 1 серпня антибіотики відпускаються виключно за рецептом, багато людей і далі робить помилки з прийомом цього препарату. Особливо небезпечно, коли це стосується дітей.

Які помилки роблять батьки, коли лікують дітей антибіотиками, розповів доктор Комаровський.

Самолікування

Хоча антибіотики тепер просто так не купити, деякі батьки умудряються давати дітям те, що залишилося.

Профілактичне лікування антибіотиками при вірусних інфекціях

За словами Комаровського, таке практикують навіть деякі лікарі, які виписують дітям антибактеріальні препарати, "щоб не було ускладнень".

Нераціональне місцеве застосування системних ліків

Антибіотики, які призначені для прийому системно (всередину, внутрішньом'язово, внутрішньовенно) не мають використовуватися місцево (краплі в ніс, мазі і т. д.).

Винятки - гнійний отит, гнійний кон'юктивіт.

Завчасне закінчення прийому антибіотиків

Навіть якщо вам стало легше, це не означає, що треба припиняти приймати курс антибіотиків.

Для кожної інфекції визначені оптимальні терміни лікування, що мінімізують ймовірність рецидиву.

Повторний прийом одного й того ж антибіотика при аналогічному діагнозі та рецидиві

Будь-яке повторне використання ліків збільшує ризик алергічних реакцій. Це особливо важливо враховувати при лікуванні антибіотиками дітей.

Крім того, якщо одна й та ж хвороба виникла через невеликий проміжок часу, логічно допустити, що вона пов'язана з мікробами, що уціліли після першого курсу лікування, тому препарат не буде ефективним.

Порушення правил лікування і дозування

Універсальних правил прийому антибіотиків не існує, тому важливо дотримуватися інструкцій і вказівок лікаря.