Обратите внимание на симптомы: врач назвала признаки скарлатины, которая быстро распространяется

Симптомы скарлатины

По словам Голубовской, за последние 10 недель количество случаев скарлатины в Англии было зарегистрировано более 4,5 тысячи. У детей это заболевание обычно протекает не тяжело, но скарлатина очень заразна. В некоторых случаях она может привести к летальному исходу.

"В Англии на сегодня 6 смертей в течение 7 дней после постановки диагноза в возрасте до 10 лет. При попадании в кровоток развивается тяжелое инвазивное заболевание, вызванное этим возбудителем - стрептококком группы В. Редко возможно развитие стрептококкового шока", - рассказала Ольга Голубовская.

Она назвала симптомы скарлатины у детей до 10 лет, на которые нужно обратить внимание:

Высокая температура

Боли в горле

Головные боли

Мелкая красная сыпь, особенно в естественных складках - локтевые сгибы, подмышечные впадины, паховые складки.

Носо-губный треугольник остается свободным от сыпи и четко выделяется на покрытом обильной сыпью лице

Через несколько дней от начала болезни язык приобретает малиновый цвет

Сыпь оставляет после себя шелушение

Фото: Как выглядит сыпь у детей при скарлатине (facebook.com/ogolubovska)

Почему дети снова начали болеть скарлатиной

Как объясняет инфекционист, рост заболеваемости связывают с адаптацией возбудителя в связи с длительными глобальными ограничительными мероприятиями.

Человек остается заразным весь период болезни и еще несколько дней после исчезновения симптомов. Передается скарлатина воздушно-капельным путем.

Кроме бактериальных инфекций, включая сепсис, этот стрептококк (его токсин) может поражать сердечную мышцу, почки и может стать причиной развития рожи.

Голубовская напоминает, что при скарлатине, как и при любом другом инфекционном заболевании, очень важно своевременно поставить диагноз. Это позволит вовремя назначить терапию, что является главным условием для успешного лечения и профилактики осложнений.

При скарлатине назначают антибиотики и их выписывать должен только врач. Для профилактики такие препараты не назначают, чтобы не навредить.

Поэтому важно пройти осмотр у врача, который сможет отличить скарлатину от кори, инфекционного мононуклеоза, краснухи и других заболеваний, у которых могут быть похожие симптомы.