"Звалив з Росії, ще й бреше": Андрій Бєдняков показав, що йому пишуть росіяни в соціальних мережах

Відомий шоумен Андрій Бєдняков активно висвітлює війну Росії в Україні на своїх сторінках у соціальних мережах. Серед його читачів все ще є значна частка росіян, які часто пишуть знаменитості різну маячню.

Що росіяни пишуть Бєднякову

Попри те, що ведучий давно не працює на російському телебаченні та повернувся в Україну, росіяни все одно продовжують завалювати його різноманітними образливими повідомленнями. Зазвичай це просто безсенсові, нічим не обґрунтовані репліки, на які артист дотепно відповідає.

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Проте найпопулярнішим звинуваченням є те, що Андрій нібито боягузливо втік з Росії.

Так, наприклад, один із його читачів проявив наполегливість. Спочатку він прокоментував два дописи Бєднякова, написавши, що той "був нормальним, а тепер втік, ще й бреше".

Проте на цьому невідомий не зупинився та продовжив свій монолог в особистих повідомленнях шоумена.

"Коли ти вже заспокоїшся, бісова чушка. Звалив до України, сиди там мовчки. Звалив він із Росії, слабак. Зовсім мозок відсох у тебе, а раніше нормальною людиною був", - написав ображений росіянин знаменитості.

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А Бєдняков не втрачає почуття гумору та запитує підписників, чи варто відповідати цьому наполегливому хлопцю. А вже в наступній сторіс Андрій просить підтримати бійців Соледару замість того, щоб витрачати час на безглузді повідомлення.

Нагадаємо, що відомий телеведучий Андрій Бєдняков родом із Маріуполя. 24 лютого він перебував за кордоном, його дружина та донька - в Києві, а мама з сестрою - в Маріуполі.

У квітні мама Андрія померла в оточеному місті від загострення хвороби.