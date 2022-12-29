"Ненавиджу!" Бєдняков показав, як окупанти зносять його дім (щемливе відео)

Російські окупанти у Маріуполі знесли рідний дім українського шоумена і ведучого, зірки шоу "Орел і Решка" Андрія Бєднякова.

Телеведучий поділився теплими та водночас щемливими спогадами про квартиру та двір його дитинства у своєму Instagram.

Що зробили окупанти з будинком Бєднякова

"У Маріуполі знесли мій дім… Однокімнатна "гостинка", куди мене принесли батьки після пологового. Він був, до речі, одразу за будинком. Посеред кімнати поставили дві шафи, таким чином зробили для мене окрему спальню", - розповів ведучий.

Скриншот з відео

У тій квартирі, в тому будинку Андрій пережив багато важливих моментів життя. Які тепер, на жаль, залишилися тільки у спогадах.

"Перші кроки. Табуретка, вірші. Перші друзі, перші бійки, перше кохання. Ігри "Козаки-розбійники" та хованки.. Штаб-квартира в підвалі. Жарти. Кепси. Футбол. Баскетбол. Школа, що стояла навпроти…" - продовжив Бєдняков.

Шоумен часто їздив у рідне місто. Там зустрічався з друзями, відвідував маму, яка, на жаль, померла у квітні цього року.

"Майже кожен мій приїзд в Маріуполь - я заходив у квартиру. Гуляв там. Більше не зайду. Не погуляю. Ненавиджу!" - резюмував Андрій.

Додамо, що Бєдняков народився в Маріуполі у березні 1987 року. Після закінчення школи три роки працював електрослюсаром на Маріупольському металургійному комбінаті. У цьому місті пройшла юність майбутньої зірки.

Сьогодні Маріуполь знаходиться під окупацією Російської Федерації. Росіяни жорстоко знищують там усе на своєму шляху, аби приховати докази власних злочинів, а також знущаються з цивільного населення.