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Дружина Бєднякова показала новонародженого сина та розповіла про складнощі

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Вівторок 25 жовтня 2022 17:13
Дружина Бєднякова показала новонародженого сина та розповіла про складнощі Анастасія Коротка розповіла про материнство (instagram.com.biedniakov)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська актриса та телеведуча Анастасія Коротка, яка 20 жовтня вдруге стала мамою, показала фото новонародженого сина. Також вона показала, наскільки сильно втомилась.

Про це вона розповіла у своєму Instagram.

Зокрема, зараз актриса з 7-річною донькою та немовлям перебуває у США, а Бєдняков залишається в Україні.

"На першому фото: "щасливе немовля спунькає". На другому фото: "щаслива мамка охє***ає". Це відповідь на всі ваші смс: "Яка ви сильна жінка". Дякую, що вірите в мене більше, ніж я в себе", - написала Анастасія.

Дружина Бєднякова показала новонародженого сина та розповіла про складнощіДружина Бєднякова показала новонародженого сина та розповіла про складнощіАнастасія Коротка розповіла про материнство (instagram.com/nastyakorotkaya)

Під постом Бєдняков залишив жартівливий коментар: "Довго ще чай чекати?"

Також у коментарях друзі та шанувальники акторки пишуть, що хлопчик більше схожий на тата. Окрім того, користувачі вдячні зірці за правду та підтримують її за нелегку материнську працю:

  • Коли дитина тихо спить, це вже відпочинок;
  • Я уявляю, як вам важко. Ви приклад для багатьох. Бажаю синочку міцних снів, а вам усім здоров'я;
  • Зате правдиво. Без вилизаних фото, де матері як наче не народжували, а день в салоні краси провели. Ви класна;
  • Тримайся, ти сильна жінка і все витримаєш. Радій що не двійня;
  • Проходили, знаємо. Тримайся, це складно, адже найтяжчий період у житті.

Раніше ми повідомляли, що 20 жовтня Андрій Бєдняков став батьком вдруге.

Також Бєдняков вперше за довгий час зустрівся з донькою та показав зворушливе відео.

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Анастасія Коротка Андрей Бедняков