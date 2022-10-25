Дружина Бєднякова показала новонародженого сина та розповіла про складнощі
Відома українська актриса та телеведуча Анастасія Коротка, яка 20 жовтня вдруге стала мамою, показала фото новонародженого сина. Також вона показала, наскільки сильно втомилась.
Про це вона розповіла у своєму Instagram.
Зокрема, зараз актриса з 7-річною донькою та немовлям перебуває у США, а Бєдняков залишається в Україні.
"На першому фото: "щасливе немовля спунькає". На другому фото: "щаслива мамка охє***ає". Це відповідь на всі ваші смс: "Яка ви сильна жінка". Дякую, що вірите в мене більше, ніж я в себе", - написала Анастасія.
Анастасія Коротка розповіла про материнство (instagram.com/nastyakorotkaya)
Під постом Бєдняков залишив жартівливий коментар: "Довго ще чай чекати?"
Також у коментарях друзі та шанувальники акторки пишуть, що хлопчик більше схожий на тата. Окрім того, користувачі вдячні зірці за правду та підтримують її за нелегку материнську працю:
- Коли дитина тихо спить, це вже відпочинок;
- Я уявляю, як вам важко. Ви приклад для багатьох. Бажаю синочку міцних снів, а вам усім здоров'я;
- Зате правдиво. Без вилизаних фото, де матері як наче не народжували, а день в салоні краси провели. Ви класна;
- Тримайся, ти сильна жінка і все витримаєш. Радій що не двійня;
- Проходили, знаємо. Тримайся, це складно, адже найтяжчий період у житті.
Раніше ми повідомляли, що 20 жовтня Андрій Бєдняков став батьком вдруге.
Також Бєдняков вперше за довгий час зустрівся з донькою та показав зворушливе відео.