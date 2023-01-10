"Свалил из России, еще и лжет": Андрей Бедняков показал, что ему пишут россияне в социальных сетях

Известный шоумен Андрей Бедняков активно освещает войну России в Украине на своих страницах в социальных сетях. Среди его читателей все еще есть значительная доля россиян, которые часто пишут знаменитости разный бред.

Несколькими такими сообщениями Бедняков поделился на своей странице в Instagram .

Что россияне пишут Беднякову

Несмотря на то, что ведущий давно не работает на российском телевидении и вернулся в Украину, россияне все равно продолжают заваливать его разнообразными оскорбительными сообщениями. Обычно это просто бессмысленные, ничем не обоснованные реплики, на которые артист остроумно отвечает.

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Однако самым популярным обвинением является то, что Андрей якобы трусливо бежал из России.

Так, например, один из его читателей проявил настойчивость. Сначала он прокомментировал два сообщения Беднякова, написав, что тот "был нормальным, а теперь сбежал, еще и лжет".

Однако неизвестный не остановился и продолжил свой монолог в личных сообщениях шоумена.

"Когда ты уже успокоишься, чертов чушка. Свалил в Украину, сиди там молча. Свалил он из России, слабак. Совсем мозги отсохли у тебя, а раньше нормальным человеком был", - написал обиженный россиянин знаменитости.

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А Бедняков не теряет чувство юмора и спрашивает подписчиков, стоит ли отвечать этому настойчивому парню. А уже в следующей сторис Андрей просит поддержать бойцов Соледара вместо того, чтобы тратить время на бессмысленные сообщения.

Напомним, что известный телеведущий Андрей Бедняков родом из Мариуполя. 24 февраля он находился за границей, его жена и дочь - в Киеве, а мама с сестрой - в Мариуполе.

В апреле мама Андрея умерла в окруженном городе от обострения болезни.