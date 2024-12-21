Зустрічали стоячи та з оплесками. Після повернення на "Лігу сміху" Віктор Розовий довів глядачів до сліз (відео)

Після повернення на "Лігу сміху" комік Віктор Розовий з'явився на сцені і своєю появою розчулив усіх присутніх.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на новорічний випуск популярного спецпроєкту на YouTube пише детальніше, що відомо.

Віктор Розовий знову на сцені "Ліги сміху"

Зірка не обійшовся без своїх улюблених жартів, а також у іронічній формі зізнався, що сумував як за колегами, так і за гостями в залі.

"Ну що ви, бродяги. Добрий вечір. Одразу відповідаю на всі ваші запитання. Дуже сумував за вами всіма. За вами, зал. За тим, як ми з тобою вели "Лігу сміху", Євген. За тим, як ти сидів у журі, Гарік. І за тобою, мужик, також сумував. Не знаю справді, чому сумував, але чомусь сумував", - сказав зі сцени захисник.

"Я повністю згоден з Віктором, я теж сумував за тобою", - заявив у відповідь Віктору Кошовий.

Віктор Розовий (скриншот)

На відео можна побачити, що деякі з присутніх емоційно відреагували на появу Розового на сцені, адже стійкість, яку зберігає у собі комік, зворушує і надихає багатьох.

Реакція залу (скриншот)

Реакція залу (скриншот) Реакція залу (скриншот)

Віктор Розовий, як відомо, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну став на захист рідної країни. У березні під час виконання бойового завдання він отримав тяжке уламкове поранення голови. Його врятувала швидка евакуація та вчасна медична допомога.

Після цього на захисника чекала довга реабілітація, складні операції, а вже влітку цього року Віктор показав шрами після трепанації. Попри складні життєві випробування, він не припиняє жартувати та надихає інших своєю силою духу.

Віктор Розовий (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Раніше, наприклад, він з'являвся на футбольному полі та зробив символічний удар. Цей вчинок також зворушив багатьох.

Що відомо про Віктора Розового

Він став популярним як член команди "Загорецька Людмила Степанівна" та учасник шоу "Ігри приколів". У 2017 році у складі команди "Стоянівка" став переможцем "Ліги Сміху-3", а наступного року в Одесі одержав кубок цього ж шоу.

Також Віктор разом зі Святославом Антіповим є ведучим програми "Kurva matj" на YouTube-каналі. Головна тема проєкту - контрабандистські хіти з використанням нецензурної лексики та, звісно ж, гумору.

Комік одружився зі своєю обраницею Ольгою Мерзлікіною у березні цього року, напередодні важкої травми голови.

Віктор Розовий і його обраниця Ольга в день весілля (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)