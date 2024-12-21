Встречали стоя и с аплодисментами. После возвращения на "Лигу смеха" Виктор Розовый довел зрителей до слез (видео)

После возвращения на "Лигу смеха" комик Виктор Розовый появился на сцене и своим появлением растрогал всех присутствующих.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новогодний выпуск популярного спецпроекта на YouTube пишет подробнее, что известно.

Виктор Розовый на сцене "Лиги смеха"

Звезда не обошелся без своих любимых шуток, а также в ироничной форме признался, что скучал как по коллегам, так и по гостям в зале.

"Ну что вы, бродяги. Добрый вечер. Сразу отвечаю на все ваши вопросы. Очень скучал по вам всем. По вам, зал. По тому, как мы с тобой вели "Лигу смеха", Евгений. За тем, как ты сидел в жюри, Гарик. И по тебе, мужик, тоже скучал. Не знаю, почему скучал, но почему-то скучал", - сказал со сцены защитник.

"Я полностью согласен с Виктором, я тоже скучал по тебе", - заявил в ответ Виктору Кошевой.

Виктор Розовый (скриншот)

На видео можно увидеть, что некоторые из присутствующих эмоционально отреагировали на появление Розового на сцене, ведь стойкость, которую сохраняет в себе комик, трогает и вдохновляет многих.

Реакция зала (скриншот)

Реакция зала (скриншот) Реакция зала (скриншот)

Виктор Розовый, как известно, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину встал на защиту родной страны. В марте во время выполнения боевого задания он получил тяжелое осколочное ранение головы. Его спасла быстрая эвакуация и своевременная медицинская помощь.

После этого защитника ждала долгая реабилитация, сложные операции, а уже летом этого года Виктор показал шрамы после трепанации. Несмотря на сложные жизненные испытания, он не прекращает шутить и вдохновляет других своей силой духа.

Виктор Розовый (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Ранее, например, он появлялся на футбольном поле и сделал символический удар. Этот поступок также растрогал многих.

Что известно про Виктора Розового

Он стал популярным как член команды "Загорецкая Людмила Степановна" и участник шоу "Игры приколов". В 2017 году в составе команды "Стояновка" стал победителем "Лиги Смеха-3", а в следующем году в Одессе получил кубок этого же шоу.

Также Виктор вместе со Святославом Антиповым является ведущим программы "Kurva matj" на YouTube-канале. Главная тема проекта - контрабандистские хиты с использованием нецензурной лексики и, конечно же, юмора.

Комик женился на своей избраннице Ольге Мерзликиной в марте этого года, накануне тяжелой травмы головы.

Виктор Розовый и его избранница Ольга в день свадьбы (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)