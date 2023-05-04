UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зубів більше, ніж акула. У Чорнобилі показали дивовижну істоту (фото)

У Чорнобилі показали равлика (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику показали дивовижну тварину. Йдеться про равликf, який позбавлений слуху та зору.

Фотографіями молюска поділилися на офіційній сторінці у Facebook.

Що відомо про виноградного равлика

Ці безхребетні та м'якотілі брюхоногі, захищені раковиною, живуть практично всюди. Равлики є дивовижними істотами.

Наприклад, вони не мають слуху і вони практично нічого не бачать, тому спілкуються через дотики.

Равлики мають неймовірну силу, вони можуть нести в 10 разів більший вантаж, ніж їхня власна вага.

Водночас вони повністю заслужили репутацію найповільніших створінь на Землі, долаючи в середньому 7 сантиметрів за хвилину.

До речі, равлики не жують, а перетирають їжу за допомогою 25 тисяч дрібних зубів. У них їх більше, ніж у будь-якої акули. Сіль та цукор для равликів - це отрута! У Чорнобилі показали виноградних равликів (фото: Віктор Кучинський/facebook.com/zapovidnyk2018)

Раніше ми писали, що в Чорнобилі зацвіла рослина, яку українці вважають магічною.

А також розповідали про те, що у Чорнобилі помітили унікальних лосів-близнюків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорнобильтварини